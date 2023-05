Hermana de Yailin La Más Viral dice que la salvó de su propia madre y la acusa de mandar a robar

La Mami Kim es la hermanada de Yailin La Más Viral. También es toda una estrella en República Dominicana. Sin embargo, tiene ya un tiempo alejada de la ex de Anuel AA. Unos indican que fue el propio cantante de género urbano el que ocasionara, sin querer, el quiebre entre las hermanas. Lo cierto es que la mujer hizo fuertes acusaciones sobre la madre de ambas y de la propia cantante de trap. View this post on Instagram A post shared by Farandula only 24.7 (@farandulaonly)

Hace un tiempo confirmamos que la mamá de Yailin estaba viviendo con ella, ayudándola con Cattleya, su hija. Sin embargo, la Mami Kim acaba de decir que prácticamente la salvó de vivir con su madre.

“Cuando el papá de esa niña se murió, la llevaron a vivir con mi mamá y mi mamá era una zozobra de vida. Yo me la tuve que traer que vivir a mi casa y yo prácticamente me la robé. Y adivina con quién ella anda de la mano. Con la que la botó de la casa con la que no la dejaba ir a la escuela. Porque si por esa doña fuera nosotras, no nos hubiésemos alfabetizado…”, aseguró Mami Kim.

Además, la hermana de Yailin La más Viral, también nacida en República dominicana, dice que se tuvo que hacer todo para darle al menos a su hermana una mejor vida. “Yo tenía que cue*** para pagarle su colegio para que ella fuera con su merienda para colegio y todo. Ahí si nadie dice nada”, agregó.

Yailin La Más Viral es señalada de querer robar a alguien

La Mami Kim dijo durante la entrevista que su hermana había discutido con otra persona. Al parecer alguien muy conocido. No quedó muy claro si se refería al intérprete de las “Leyendas Nunca Mueren” y “Más Rica Que Ayer”.

Esto pondría a la ex de Anuel AA y eterna rival de Karol G en una situación comprometedora. Recordemos que hace no mucho, tanto ella como su hermana, fueron denunciadas por supuestamente haber agredido a una influencer físicamente en el interior de una peluquera.

“Cuando se armó tu lío con tu pájaro querías hasta mandarlo a atracar para quitarle el trapo de cadena que le regalaste porque res así si la gente no te apoya tu vagabundería está en tu contra mandar a tumbar mi cuenta fue la gota”, dijo Mami Kim.

La Mami Kim señalada por hablar de Yailin

Otros influencers y locutores han hablado de la polémica que hay entre las hermanas. La Mami Kim vuelve a ser señalada por ventilar las supuestas intimidades de su familia. Además, la modelo de OnlyFans también publicó unas historias en su cuenta de Instagram, en la que se lañaba a La Chivirika de andar de amiga de su ex. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

En la imagen se ve a la intérprete de “Solo Tú y Yo“ y “Si Tú Me Busca” entre amigos bailando y de fondo se ve al supuesto exnovio de su hermana. “Si fuera el que saliera en un video detrás de Anuel, yo fuera lo peor. Pero aquí veo a mi ex con ella hasta de chofer y nadie dice nada en fin la hipocresía. Cuál de todos los celulares o Instagram tomarás para discutir contigo porque ya no puedes usar el mío”. View this post on Instagram A post shared by MUSICA URBAN TV ® (@musicaurbantv)

