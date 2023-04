Yailin La Más Viral se olvida de Anuel AA: lanza canción, regala dinero y baila entre amigos

La ex de Anuel AA, Yailin La Más Viral, parece haber pasado la página y está disfrutando de su nueva faceta de mujer soltera. Luciendo todo el poderío de sus curvas, se fue a una discoteca y regaló dinero en billetes a los presentes en especial a las bailarinas de un club nocturno en República Dominicana.

Pero eso no es todo, La Chivirika acaba de lanzar una canción llamada “Solo Tu Y Yo” con Shadow Blow con la que dijo en Instagram: “Ya escuchaste la canción? queremos ver cual es tu barra favorita, coméntala!”. Por supuesto, las celebraciones no fueron pocas y el presumir el dinero que tiene tampoco. Yailin La Más Viral se puso su mejor gala, gargantillas, peluca y tacones y salió a olvidar el trago amargo de la separación de Anuel AA.

Además después se vio celebrando también y bailando entre amigos. Mientras, el autor se “Más Rica que Ayer” y “Las Leyendas Nunca Mueren” se encuentra en los ensayos de los Latin American Music Awards en la ciudad de Las Vegas. A través de las distintas plataformas de Univision hemos podido ver los avances de lo ques en su presentación. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Yailin La Más Viral publicó foto de su hija con Anuel AA

Después que las celebraciones de la cantante de género urbano cesaron, se fue a su casa y publicó una foto con su hija Cattleya Gazmey. Apellido que quitó de sus redes sociales después que Anuel AA reconociera en una publicación que tiene 3 hijos. View this post on Instagram A post shared by Cattleya 🌸 (@cattleya_guillermo)

Recordemos que en el pasado no se pronunció sobre las declaraciones de la influencer Melissa Vallecilla que alegaba que él estaba al tanto que tendría una segunda hija. Después de mucho, él lo dijo en un live de Instagram y posteriormente en la foto junto a su primer hijo Pablo Anuel. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Al parecer los problemas entre Anuel y Yailin comenzaron por supuestos rumores infidelidades. Eso ocasionó múltiples pelea entre ambos y algunos medios en República Dominicana alegaron que hasta llegaron a los golpes. Sin embargo, ninguno hizo declaraciones al respecto hasta el momento de cierre de esta nota.

Hoy en día parece que cada cual siguió su camino. Anuel AA tiene una gira y ya se ha presentado en varios otros paìses y Yailin pues en su nueva faceta como mamá y trabajando desde dominicana. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

