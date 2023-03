Foto: Anuel AA y Yailin La Más Viral le dan la bienvenida a Cattleya. Él estuvo en el parto

Como les confirmamos hace días, la hija de Yailin La Más Viral y Anuel AA, Cattleya, ya nació y La Chivirika publicó una tierna foto en su cuenta de Instagram. Aunque justo el ex de Karol G fue el que confirmó el fin de la relación con la dominicana, se puede ver en la fotografía que estuvo al lado de la cantante de género urbano todo el tiempo.

En la primera salen los tres juntos y la pequeña a quien le cubrieron la cara con un emoji de flor. Yailin La Más viral obviamente acostada en la sala de parto. Él a su lado. En una de las fotos del carrusel de la cuenta de Instagram de ella, se pudo ver cómo Anuel AA le tomaba la mano y ella lo miraba con ilusión. No cabe duda que tanto ellos como sus fans esperaban con ansias el nacimiento de Cattleya. View this post on Instagram A post shared by Yailin Jesus Te Ama (@yailin__jesusteama)

Hace pocos días Yailin había preocupado a todos sus fanáticos por un mensaje que publicó en redes sociales. El mismo hacía alusión a la depresión. Por otro lado su hermana, La Mami Kim, confirmaba distancia entre la familia de la dominicana. En medio de toda esta revolución de su separación de Anuel AA se corrió el rumor que Cattleya había nacido hace casi una semana. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Efectivamente así fue. Una vez confirmado que Yailin La Más Viral se convirtió en madre por primera vez y Anuel por tercera, todos se mantuvieron en silencio hasta ayer, el intérprete de “Hoodie” y “Diamantes en Mis Dientes” confirmó que su hija ya había arribado al mundo. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

A pesar de la separación dijo que siguieran apoyando a La Chivirika a nivel musical. El primer hijo de Anuel es con Astrid Cuevas, un joven puertorriqueña que se dedica a la estética. Ha protagonizado algunas disputas en corte por custodia del hijo. La segunda hija del cantante de trap se llama Gianella Gazmey. View this post on Instagram A post shared by Astrid ✨ (@astridcuevasm)

Misma que nació, según cuenta la madre de la hija y según lo que él mismo dijo en un live de Instagram, después que a la niña le realizaran dos pruebas de ADN. Una que se hizo Anuel y la otra que se hizo el padre del mismo. Para ese momento ya estaba en una relación con Yailin, por lo que Melissa Vallecilla (madre de la menor) afirma no supo más del cantante. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

También dice que rompió el silencio para contar que la niña sí es hija de Anuel AA y de cómo sucedieron las cosas desde su punto de vista. La tercera es la recién nacida que acaba de tener con Yailin La Más Viral. Misma con la que se casó uno días antes que se diera a conocer el nacimiento de la segunda hija del ex Karol G. Es decir, las hermanitas se llevaran menos de un año de diferencia.

Ya que mencionamos a La Bichota. Misma que estuvo rompiendo más récords la hacer tres sold outs seguidos en el estadio Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico Puerto, el boricua lanzó una canción que parece ser una respuesta del “TQG” de Shakira y Karol G. Se llama “Más Rica Que Ayer” y hasta el momento de cierre de esta nota acumula millones de reproducciones.

