Anuel AA es insultado por otra supuesta amante. Le respondió a ella y a Arcángel: “Qué tristeza”

Después que Anuel AA anunciara su ruptura con Yailin Más Viral en un live que hizo desde su cuenta de Instagram, muchas de las mujeres con las que se le ha relacionado al cantante de género urbano han roto el silencio. Primero fue la madre de su supuesta hija, Melissa Vallecilla. Ahora se le ha unido otra supuesta amante de nombre Shaarza Moriel. Sin mencionar, los comentarios que lanzó de él hace pocos días Arcángel.

Durante su transmisión Anuel AA dijo: “Tengo casi un año aguantando un chorro de loqueras que se inventan en las noticias. Yo no me he puesto para averiguar, ni saber nada de eso. Porque hay una tipa que parece que es mujer mía y todo… Edita fotos y todo con mis cadenas. Hay una que yo vi que salgo y que abrazándola… Tú sabes, flow Spiderman en la película y se ve bien real hijo de p****”, ya refiriéndose a esta supuesta amante que lo había señalado de tener algo con él durante su relación con Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by @shaarzamorieloofbackup

Total que Anuel AA también aprovechó de responder a Arcángel después que éste dijera: “Y de ahí gustele a quien le guste y duelale a quien le duela, es que fue que Puerto Rico conoció lo que conocemos hoy en día como Trap…Que yo me lo invité… Sí, está bien ca*** ¿Qué quieres, que te regale un bizcochito? Pero los que hicieron reggaetoncito fueron los que te inspiraron a ti a hacer música…”,

Después de Anuel lanzarle a su supuesta amante dirigió sus palabras a Arcángel: “Austin, que ni me mencionas y siempre me estás tirando. Qué tristeza, qué tristeza más cabrona que estás haciendo 7 choliseos legendarios..¿entiendes? Dedicados al brother que en paz descanse… Esa no es la noticia grande que ha salido, lo que ha salido es: -Arcángel le tira a Anuel… Él dice que espera que yo abra los ojos. Que yo abra los ojos de qué brothercito. Ese disparate que te crees que voy a hablar mucho aquí en el live, no va a pasar brother”. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial) Deslizar a la derecha.

Para cereza del pastel, Shaarza Montiel le respondió a Anuel AA después que éste la negara como amante: “Y por qué no le decís que estás enojado porque me di una escapada con mi ex??? Que te ofendiste porque te dije que jamás vas a ser un capo, que la plata que estás usando ahorita te la da mi papá porque vos no tenés para pagar ni tu seguridad?… Dolido que hasta defunción (queriendo decir disfunción) eréctil tienes”, escribió la joven en Instagram. View this post on Instagram A post shared by EL CASERIO DE PR 🇵🇷 (@elcaseriodepr) Deslizar a la derecha.

Misma que meses atrás dijo que había tenido una relación con Anuel AA en un video, donde aparecía luciendo algunas de las supuestas joyas de Anuel AA. Total que el ex de Karol G no se la está viendo nada fácil. A esto se le suma el problema legal con su ex representante y la ruptura de su matrimonio de la futura madre de su hija, Yailin La Más Viral. Aún así se notó sereno y hasta sonriendo. View this post on Instagram A post shared by Lo Más Esperado (@lomasesperadolme) Deslizar a la derecha.

