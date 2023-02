Yailin, esposa de Anuel AA, le reventó el celular en la cabeza a una animadora de República Dominicana

La esposa de Anuel AA, Yailin La Más Viral, está metida en tremenda polémica en su natal República Dominicana. Mientras La Chivirika está a punto de dar a luz a su primera hija con el trapero, La Fogón, una presentadora de radio y tv la denunció ante las autoridades de ese país por haberle reventado un celular en la cabeza.

Hace pocos días se viralizó una grabación donde se puede escuchar a Yailin La Más Viral discutir con otra mujer, que en este caso y según ha dicho entrevistas, se trataría de La Fogón. Según cuenta, la esposa de Anuel AA llegó a la peluquería y le fue a reclamar a la presentadora unas supuestas difamaciones que había hecho de la cantante de género urbano. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve) Deslizar a la derecha.

“¿De qué difamaciones es que tú me estás hablando a mí?”, responde La Fogón en una entrevista exclusiva con Alofoke. “Bájame los tonos. ¿Tú quieres que yo te parta el maldito teléfono en la cabeza?”, habría dicho Yailin La Más Viral a lo que le otra dominicana le respondió que accediera a hacerlo y fue justamente lo que pasó. Además le habría arrancado las extensiones también, según declaraciones de esta mujer. Fogón TV explica todo yailín la más viral le partió el teléfono en la cabeza…. pic.twitter.com/ZqIeogCk6z— EL TOXICO RD (@eltoxicord) January 28, 2023

Además La Fogón fue interceptada por algunos medios a las afueras de la policía y ahí dijo que acaba de poner la denuncia a Yailin y que no iba a declarar más nada para esperar que la ley se encargue. Cabe acotar que ni Yailin La Más Viral, ni Anuel AA se han pronunciado al respecto. Fogón tv 📺 se querella contra yailin la más viral pic.twitter.com/jXblitvFgw— JAIRO BAEZ (@jairocomenta) January 25, 2023

Tampoco se puede apreciar en el video de la discusión que haya pasado lo que efectivamente afirma La Fogón que pasó en la peluquería. Lo que sí se hizo público fue la declaración escrita en contra de Yailin La Más Viral y en contra de su hermana, quien al parecer también acompañaba a La Chivirika al momento del supuesto ataque. View this post on Instagram A post shared by Cattleya Gazmey redman (@cattleyagazmeyg)

Por otro lado, Yailin la Más Viral dijo que está a punto de dar a luz y que en apenas semanas conocerá por fin al amor de su hija producto de su relación con el ex de Karol G, Anuel AA. Además, La Chivirika también dio a conocer un poquito de su nueva tema a través de Instagram y aseguró que vienen 4 canciones más. View this post on Instagram A post shared by yailin la mas viral real🕉🌸🧿 (@yailinlamasviral110)

