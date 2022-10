Juguetonas: Yailin La Más Viral y La Insuperable hacen candente perreo en “Yo Soy Mamá”

Se acabó la espera y por fin los fanáticos pueden disfrutar de un nuevo tema de Yailin La Más Viral, quien presentó su nuevo sencillo “Yo Soy Mama”, en compañía de Farina y La Insuperable. Ahí se desatan con un perreo intenso como buenas dominicanas y hacen arder las redes sociales al ponerse juguetonas.

El tema que estrenó la esposa de Anuel AA, Yailin La Más Viral, hace un par de días ha generado un sinfín de comentarios. En YouTube ya supera el millón y medio de visitas. En el videoclip se logra ver a las tres estrellas de República Dominicana luciendo tan sensual como de costumbre, con sus excéntricos looks y un auto último modelo también tomó protagonismo. Farina y La Insuperable le han dedicado palabras de cariño a su amiga.

En cuanto a las opiniones, varios fanáticos se han alegrado por esta colaboración musical. Mientras que otros critican el estreno de la ahora esposa de la “rival de Karol G“. “Una canción con mucho contenido, creo que se demoraron 1 mes en componerla”, “Que bonita se escucha la canción en silencio”, “Ahora cualquiera canta y se hace viral”, “Después de esta canción sin sentido, creo que puedo ser cantante”, “Que asco la letra”, son algunos de los comentarios en la publicación de Yailin La Más Viral y La Insuperable respectivamente. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Muchos aseguran que, aunque la dominicana obtuvo buenos números con el lanzamiento de su tema “Chivirika”, no fue sino hasta que se hizo pública su relación amorosa con Anuel AA, que logró alcanzar la fama. Misma que se ha visto empañada por las críticas que la comparan con la colombiana Karol G.

Yailin aparece en “La cuna del Demow”

Con el pasar de los años el dembow dominicano ha conseguido gran popularidad en todo el mundo, es por ello que nace la idea de revelar al mundo detalles de sus inicios, a través de un seriado.

“La Cuna del Dembow”, disponible en Amazon Music, aborda “la historia del sonido que se está apoderando del mundo” y cuenta con las reflexiones de varios artistas del género urbano, entre ellos Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

El material dirigida por Jessy Terrero, cuenta con la producción de Rodrigo Films y se presenta en dos partes. En el trabajo también aparecen otras grandes figuras, entre ellos Kiko el Crazy, Chimbala, Farruko y muchos más. View this post on Instagram A post shared by LA CUNA DEL DEMBOW (@lacunadeldembowoficial)

