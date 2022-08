Yailin La Más Viral usa hilo dental que se pierde entre sus encantos y Anuel AA suspende gira

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La Chivirika, Yailin La Más Viral, anda desatada en las playas de Europa. Muy quitada de la pena, se puso un hilo dental que se perdía entre sus encantos al tiempo que mojaba su retaguardia en una piscina. Por su parte, su esposo Anuel AA anunciaba un descanso por tiempo indeterminado de su gira La Leyendas No Mueren por los Estados Unidos. Así lo indicó la cuenta de Instagram del programa de Univision, Despierta América.

Mientras Yailin La Más Viral mostraba la retaguardia vistiendo un hilo dental rojo miscroscópico desde la piscina de un hotel en Europa, donde se encuentra la pareja. Anuel AA anunciaba a su fanaticada que su gira queda suspendida por este año en Estados Unidos y que la retomaría en el 2023. “Siendo responsable primero con ustedes y en un marco personal, he estado pensando que necesito tomar un tiempo para recargar baterías y enfocarme en reestructurar mi vida personal, familiar y profesiona.”, manifestó el ex de Karol G. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Muchos piensan que es por la siguiente gira de Karol G que justamente comienza en septiembre por los Estados Unidos y que se llama $trip Love Tour. Otros, piensan que es por alguna situación de salud que está presentando Anuel AA y que esa también sería la razón de su extrema delgadez. Esto a pesar que la propia Yailin La Más Viral dijo en una entrevista con Alofoke que había puesto en régimen alimenticio al cantante.

Lo cierto es que Anuel AA no girará al mismo tiempo que Karol G por el país anglosajón y Yailin La Más Viral sigue muy concentrada en demostrar que, todas las críticas que recibió por su retaguardia en una foto pasada, son totalmente falsas. Así que, sin miedo a nada, seguirá demostrando el poderío de sus infartantes curvas. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal) Deslizar a la derecha.

La suspensión de la gira de Anuel AA no quiere decir que el cantante deje de trabajar y sacar música nueva. De hecho, ya tiene en un tema a punto de salir que, no ha lanzado pero que ya posicionó en Tik Tok. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Esto, amén del último tema musical que lanzó con Zion y Randy, el cual tiene menos de dos semanas en Youtube y ya alcanza los 14 millones de reproducciones. El mismo se llama “Malo” y muchos aseguran que pudiese ser una indirecta para su ex Karol G, pero el propio exponente del trap no se ha pronunciado al respecto.

