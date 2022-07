Yailin La Más Viral y Anuel AA responden a críticas de la retaguardia de “La Chivirika”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yailin La Más Viral no para de dar de qué hablar. La esposa de Anuel AA no hace caso a quienes la critican y comparan a menudo con Karol G. Recientemente un paparazzi captó a la dominicana con un hilo dental y su retaguardia a la vista. De inmediato, le llovieron las críticas asegurando que se había operado. Pero la pareja no se quedó inmune ante eso y salieron a responder. Yailin la mostró más de cerca y Anuel dijo que esas fotos fueron editadas.

La dominicana Yailin La Más Viral se mostró sin pudor junto a su parej. para hacer frente a las críticas generadas por las fotos que circularon hace pocos días. En las mismas se ve “La Chivirika” cuando se disponía a subir a una moto de agua en una playa de Ibiza. El ex de Karol G, Anuel AA, salió al paso y dijo que las imágenes que se viralizaron de la retaguardia de Yailin están editadas para hacerle daño. Es decir, desestimaron las críticas alegando que son trucadas. View this post on Instagram A post shared by Red Entretenimiento (@redentretenimiento) Deslizar a la derecha.

Yailin La Más Viral no deja de generar polémicas desde que anunciara su relación y posterior matrimonio con el ex de Karol G, el cantante del género urbano, Anuel AA. Las comparaciones no han cesado entre los fanáticos de ambas bellezas latinas. Por una parte, los que no superan la ruptura de Anuel AA y Karol G. Por otra, los que defienden la nueva relación del reguetonero con la joven de 20 años oriunda de la República Dominicana. View this post on Instagram A post shared by YAILIN X LOVE (@yailinxlove)

La también cantante Yailin La Más Viral está acompañando y participando en la gira que por la temporada de verano realiza en Europa su esposo Anuel AA. “La Chivirika” ya se le ha visto muchos más segura actuando junto a su nuevo amor en Barcelona y en otras ciudades donde se ha presentado el artista. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Literalmente, todos los días Yailin se hace más viral con toda la exposición que le merece estar casada con uno de los intérpretes más famosos del trap, cuyo estilo lo diferencia con ventaja de muchos de sus colegas.

Yailin La Más Viral ha ido paso a paso abriéndose espacio en la industria de la música y también tratando de hacerse un nombre propio. Aunque su carrera en este momento está claramente apalancada por su esposo, quien personalmente se está encargando de la producción de sus sencillos, también es cierto que no para de trabajar.

Sin duda, la esposa de Anuel AA está dispuesta a conquistar muchos espacios con su música y su personalidad que le ha valido estar por meses en el ojo del huracán. Aquí les dejamos el tema que justamente hizo conocida a Yailin La Más Viral.

