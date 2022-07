Yailin La Más Viral usa hilo dental y le llueven las críticas por su colita a la esposa de Anuel AA: “Es falsa”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Yailin La Más Viral sigue siendo foco de críticas por su aspecto físico y cirugías. La esposa del ex de Karol G, Anuel AA está en Ibiza de paseo por su cumpleaños número 20. Así que aprovechó de usar un hilo dental diminuto y las críticas que recibió en Instagram no cesaron asegurando que la colita de La Chivirika es falsa.

Con un hilo dental que apenas si se podía percibir, Yailin La Más Viral se disponía a montarse en una moto de agua con el cantante de género urbano, Anuel AA. Los paparazzis, que en europa andan al acecho y si no que lo digan Shakira y Gerard Piqué, tomaron fotos de la colita de la dominicana sin filtros y los seguidores no pararon de lanzarle duras críticas en Instagram. View this post on Instagram A post shared by Chisme No Like Oficial (@chismenolikeofficial)

“El cirujano la estafó”, “Ese es falso“, “¿Por eso pagó?, “Perdió el dinero”, “Es tan falso que parece de goma”, “Yailin La Más Viral no es nadie sin el silicón”, “Imagínate si así es con 20 años cómo será a los 30”, fueron parte de las duras críticas que recibió la esposa de Anuel AA en Instagram. Sin embargo, eso parece etapa superada para la pareja. Ellos han aprendido a ser caso omiso a las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Ciertamente, Yailin La Más Viral no la ha tenido nada fácil. Ser la mujer de Anuel AA después de Karol G, sin duda ha hecho que el público siempre ande comparando. De hecho, el cantante de trap también ha dicho que han tenido que prohibir que usen pelucas azules en sus conciertos porque siempre son personas que quieren molestar a la dominicana.

Sin embargo, la misma ha sabido ser paciente. Así como la han abucheado y han coreado y pedido a Karol G, también los verdaderos fans del reggaetonero Anuel AA han apoyado a Yailin La Más Viral. Recientemente en su concierto en Barcelona fue aplaudida por todos los presentes y ella, no pudo contener las lágrimas. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Por otro lado, el tema que grabaron Yailin y Anuel “Si Tú Me Busca” sigue acaparando las plataformas de distribución musical como Youtube. Además, se sabe que la cantante hará una colaboración con Rosalía, quien le está produciendo un tema a la dominicana. Aquí les dejamos el éxito con el que se dio a conocer Yailin La Más Viral, “Chivirika“.

