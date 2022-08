Anuel AA es denunciando en tribunal de Puerto Rico por la madre de su hijo Pablo Anuel

Anuel AA hace apenas unos días suspendió su gira. Además, la delgadez del ex de Karol G también ha llamado su atención. Sin embargo, a esto se le suma que la madre del hijo del exponente del género urbano ha ido hasta los tribunales en Puerto Rico para pedir la custodia completa del menor. Según la joven, el reggaetonero no lo llama sino muy de vez en cuando y asegura que quiere ceder la responsabilidad a terceras personas como el mánager del cantante, asistentes y abuelos. Asegura que el cantante no se ha relacionado más con el niño desde el 13 de febrero.

Todo esto lo dijo “El Naldo”, Fernan Vélez, del programa Lo Sé Todo y que Despierta América retransmitió esta mañana. El comunicador puertorriqueño dice que la mamá de Pablo Anuel quiere que un tribunal le otorgue la custodia del menor a ella. Pero esta no es la primera vez que la joven entra en polémicas con Anuel AA por el hijo de ambos. View this post on Instagram A post shared by Astrid ✨ (@astridcuevasm)

En el pasado, fue la ex cuñada de Anuel AA la que había dicho que el cantante las había echado de su casa. También que no estaba pendiente de su hijo y que hasta estando con Karol G el catante de trap y ahora esposo de Yailin La Más Viral la había buscado y hasta la llamaba escondido llorando de La Bichota.

Ante esto la propia madre del hijo de Anuel AA, Astrid Cuevas, dijo en redes sociales que no hablaría del asunto. Sin embargo, la hermana del reggaetonero aseguró que lo que decía la jovencita era falso. Agregó que ellas (la ex de Anuel y su ex cuñada) viven muy bien, que les ha mandado dinero, que le compró una camioneta y que siempre viajan a Miami a comprar ropa.

Ahora este comunicador vuelve a asegurar que Anuel AA enfrentará problemas con las ley por la custodia de su hijo. Hasta el momento de cierre de esta nota ni el cantante, ni la madre de su hijo se habían pronunciado al respecto. Sin embargo, la propia Yailin La Más Viral dijo hace unos que habían planes de tener hijos con su ahora esposo.

Anuel AA se presentó ayer en el Baja Beach Fest en Tijuana y sigue de viaje con su esposa Yailin La Más Viral gozando de su carrera y los lujos que lo rodean. Por ahora, les dejamos el videoclip de su tema “Si Tú Me Busca”, el cual lanzó hace apenas cuatro meses y que cuenta con más 62 millones de reproducciones en Youtube.

