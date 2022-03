Ex cuñada de Anuel AA publica video de él besando a su hermana y lo tilda de: “Mal padre y vagabundo”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una mujer de nombre Nicole Cuevas ha hecho público un video, donde se ve a supuesta madre de su hijo de Anuel AA, Astrid Cuevas, con el cantante al mismo tiempo que hablan y este la besa y abraza. La mujer que viralizó el video dice ser la ex cuñada de Anuel y hermana de la dama que sale en las imágenes. Pero la cosa no quedó ahí. El ex de Karol G también fue tildado de: “Mal padre y vagabundo”.

Justo después que Anuel AA le regala un “juguete nuevo” a su novia Yailin La Más Viral, que no es más que un Bentley último modelo, la supuesta ex cuñada del mismo publicó un video donde él y Astrid Cuevas se están besando. Al parecer y según explica la ex cuñada del reguetonero, todavía le profesaba amor a Karol G y ya andaba saliendo con Yailin.

Además, la ex cuñada de Anuel AA dijo fuertes palabras sobre la paternidad del cantante con su sobrino: “Eres un puerco. Tú y toda tu familia. No tienes moral y mucho menos vergüenza. No eres hombre y mucho menos padre…Siempre le tiras a tu hijo por un cu**. Vas a seguir siendo el mismo”, dijo la joven refiriéndose al ex de Karol G. View this post on Instagram A post shared by TE LO CUENTO TODO (@telocuentodo12)

También dejó claro que haría responsable a Anuel AA por la seguridad de ella y los suyos: “Hace tiempo prometiendo a Astrid y a Pablo. Por qué no dices que no la sueltas, que así sea en el baño del estudio la llamas llorando. Pende** tú lo que eres es un falso… Fantasea lo que tú quieras pero con las cosas del nene, no… Y el día que a mí o a mi familia les pase algo todo caerá sobre ti y no, no es amenaza, es que sé de lo que eres capaz”, agregó la supuesta hermana de la mamá del hijo de Anuel AA. View this post on Instagram A post shared by Astrid ✨ (@astridcuevasm)

Varios medios de comunicación están reseñando que el cantante habría mandado a desalojar una de las casas donde vive la familia de la madre de su hijo, Astrid Cuevas, pero no se han mostrado pruebas de esto. Lo que sí, es que la joven hizo un “Live” en su cuenta de Instagram y aseguró que: “Habrá chisme”. View this post on Instagram A post shared by La Exotica del Chisme🌶 (@laexoticaxo)

Por lo pronto y hasta el cierre de esta nota, Anuel AA no había roto el silencio. Les dejamos un video de él con Karol G perteneciente al tema “Secreto“, mientras ustedes sacan sus propias conclusiones.

