Yailin La Más Viral presume movimiento de lengua en video de Anuel AA y Tokischa

En medio de los rumores de una crisis matrimonial, Yailin La Más Viral aparece en el nuevo video de Anuel AA con la trapera dominicana Tokischa y Ñengo Flow llamado Delincuente. Después de que “La Chivirika” supuestamente desapareciera de las redes sociales y se avivaron los rumores de un posible divorcio, la dominicana apareció en el videoclip presumiendo su movimiento de lengua justo sobre la lengua del ex de Karol G.

Yailin La Más Viral es famosa por su movimiento de retaguardia y de lengua. Muchos son los hombres que se la pasan enviando mensajes hasta subidos de tono cada vez que La Chivirika perrea y presume los dones extraordinarios de su boca. En Delincuente, el nuevo videoclip de Tokischa y Anuel AA, la dominicana saca su larga lengua y la posa sobre la del exponente de género urbano haciendo un particular movimiento que es capaz de volver loco a cualquiera.

No en vano Anuel AA anda botando la baba por la dominicana. De hecho, muchos programas en Santo Domingo siempre hablan de estas bondades de Yailin La Más Viral. Ahí varios han señalado a la pareja de haber inventado una supuesta crisis solo para hacer campaña de intriga del último videoclip de Anuel AA. Yailin reapareció en redes sociales y se dejó ver muy alegre. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton By RapTV (@reggaetontvcom)

En un carro y cantando el verso de Anuel AA a todo volumen, Yailin La Más Viral agarraba su busto y lo hacía rebotar mientras sonría cantando Delincuente dejando claro que entre ella y el ex de Karol G, Anuel AA están más que bien. Aquí les dejamos el video para que lo vean y saquen sus propias conclusiones.

