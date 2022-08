Anuel AA y Yailin La Más Viral supuestamente estarían pasando crisis matrimonial

No hay duda que Anuel AA, ex de Karol G, está dando mucho de qué hablar. En el canal de Youtube de Molusco TV en Puerto Rico dijo que el reggaetonero y Yailin La Más Viral estarían pasando por una crisis matrimonial. En el show agregaron que hasta podrían estar separados. Pero la verdad es que la gran mayoría dice que se trata de una estrategia de promoción para ella.

Yailin La Más Viral tiene su EP listo. Incluso un tema que produjo Rosalía y en el que terminó trabajando también Rauw Alejandro. Justo ahora mismo, Anuel AA y Yailin La Más Viral andan en las noticias por supuestamente haberse separado a razón de una pequeña crisis de pareja. Pero lo único que indica que esto está sucediendo es que “La Chivirika” cerró su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by Reggaeton Urbano (@reggaetonurbanoofficial) Deslizar a la derecha.

Molusco dijo que Yailin La Más Viral no tendría por qué usar esta estrategia como marketing, pues no tiene tantos discos como para tener que buscar una alternativa para llamar la atención. Al parecer, la esposa de Anuel AA montó una historia donde se le veía a ella bailando y diciendo que el exponente del género urbano era un poco celoso. Luego de eso cerró la cuenta. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Anuel AA no se ha pronunciado o al menos hasta el cierre de esta nota. Tampoco ha hecho muchas publicaciones en sus redes sociales. Mientras, la que sí apareció en Twitter fue Karol G, quien está dando pequeñas pistas de su nuevo tema musica y escribió: “Es tiempo de perreo“. Tiempo de perreo 🌙— LABICHOTA (@karolg) August 16, 2022

Justo ahora que los rumores de ciris entre Yailin La Más Viral y Anuel AA suenan con más fuerza. Veremos si es parte de una campaña de intriga del trabajo de ellos o si de plano es un hecho. Por ahora les dejamos tema de ambos “Si Tu Me Busca“.

