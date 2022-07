Yailin La Más Viral presume escote millonario mientras Anuel AA lanza indirecta para Karol G

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La dominicana Yailin La Más Viral sigue ganando más terreno en Instagram. Recientemente hizo una publicación de su pronunciado escote millonario: con un top metálico de brillantes y cadenas valoradas en más de $200 mil dólares. Pero además adelantó parte de lo que parecer ser su nuevo tema musical. Mientras, Anuel AA enviaba una indirecta clara a su ex Karol G en la misma red social.

Anuel AA y Yailin La Más Viral se metieron al baño de su avión privado mientras volaban a Italia. Al bajarse, el exponente del género urbano dio un concierto multitudinario, donde hizo lo mismo que ha venido haciendo en sus últimas presentaciones: invitar a cantar a su esposa. Sin embargo, después de esta presumir su súper escote millonario en redes sociales, el propio cantante de rap lanzó una indirecta y todo indica que iba para Karol G. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

“Esto es la calle!!!!!!! NUNCA ME HAN HECHO FALTA PLANES PUBLICITARIOS PA CREAR UNA IMAGEN FALSA!!!!!!! 👹 RECUERDENSE DE ESO”, escribió Anuel AA en Instagram. No es un secreto para nadie que Karol G lleva un mensaje muy marcado de empoderamiento femenino y de cómo superarse y dejar a las personas que te hirieron de lado. Yailin La Más Viral por su parte, parece no importarle pues su belleza fue lo que publicó en la red social. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

Amén de esto, Yailin La Más Viral recibió fuertes críticas al dejarse ver con Anuel AA en una moto de agua en Ibiza. Ante los comentarios malintencionados en internet, el propio puertorriqueño salió al paso y respondió a los haters. Aseguró que las fotos de la retaguardia fueron trucadas para molestarlos. Mismo argumento que ha dicho sobre las personas que han llevado pelucas azules a sus conciertos. View this post on Instagram A post shared by Red Entretenimiento (@redentretenimiento) Deslizar a la derecha.

En algún punto, Yailin La Más Viral y Anuel AA prohibieron la entrada a sus conciertos con pelucas de colores. Aún así, La Chivirika ha podido superar esta dura etapa de ser la pareja del reggaetonero después de La Bichota. Sin embargo, los tórtolos ya se casaron y tienen planes de hijos. Esto sin mencionar que Anuel está dedicado a producir a la cantante. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

El resultado de ambos es explosivo en millones de reproducciones en las distintas plataformas digitales. Su tema “Si Tú Me Busca“, donde Yailin La Más Viral y Anuel AA dan gala de su sensualidad y de su belleza. Recordemos que ambos han sido catalogados por distintos medios como unos de los latinos más bellos de la industria del entretenimiento hispano.

