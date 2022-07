A Yailin La Más Viral la peluca rubia se le puso verde al Anuel AA llevarla a nadar con leones marinos

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Yailin La Más Viral es la reina de la pelucas. Pero no es que lo oculte, todo lo contrario. en los últimos años las mismas han vuelto a ponerse de moda como en los años ’50 y La Chivirika siempre las presume y las cambia a diario. Sin embargo, estando de vacaciones en Ibiza en un descanso de la gira de Anuel AA por España y en la semana de celebración por su cumpelaños número 20, su peluca rubia terminó verde al nadar con unos leones marinos.

Ciertamente, la esposa de Anuel AA, Yailin La Más Viral, se fue a un parque acuático con el cantante y ahí se vio primero tomándose fotos con fanáticos que se acercaron y después compartiendo de las maravillas del lugar. Una de ellas fue nadar de cerca y poder abrazar a leones marinos como parte de los regalos a full lujo que le dio uno de los máximos exponentes del género urbano. Pero, su peluca no soportó el trajín y de, de ser rubia, terminó de color verde. La cantante de trap lo resolvió con una gorra pero aún así, muchos de los usuarios de las redes sociales se dieron cuenta.

Por supuesto dejaron sus críticas en las mismas. Pero también muchos de los mensajes eran abrazando el amor de la pareja del reggaetón y otro tanto, señalando la peluca de Yailin La Más Viral. La dominicana como el ex de Karol G están acostumbrados a las mismas. Desde el inicio de su relación, no ha sido fácil llevar la sombre de La Bichota a cuestas, mucho menos cuando se es tan joven como Yailin. Pero aún así, ambos han logrado salir airosos y establecer una relación tan sólida, que terminó en un matrimonio civil muy sencillo. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Hace pocos días, Yailin La Más Viral fue criticada cuando un paparazzi la captó con un hilo dental a punto de montarse en una moto de agua con Anuel AA. Esto le valió millones de críticas que salió a responder junto a Anuel AA. Ella no dio muchas palabras pero sí colocó su celular muy cerca de su retaguardia. El puertorriqueño se limitó a decir que alguien editó las fotos de La Chivirika para molestar. View this post on Instagram A post shared by Red Entretenimiento (@redentretenimiento)

Esto mismo es lo que han alegado Anuel AA y Yailin La Más de las personas que llegan con pelucas azules los conciertos de ambos solo por causar incomodidad y molestia. Pero la verdad es que esta pareja sigue más unida que nunca. Además, ciertamente a la dominicana le fue de maravilla por la región ibérica. Aquí les dejamos el éxito de ambos “Si Tú Me Busca“.

