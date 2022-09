Acariciando su busto, Yailin La Más Viral amenaza con abogados al que diga chismes de Anuel AA

Los rumores de separación entre Yailin La Más Viral y Anuel AA siguen tomando fuerza. Tanto en República Dominicana como en Puerto Rico diversos medios de comunicación y programas de entretenimiento y farándula no han parado de hablar del tema, de posibles amantes y de si están o no viviendo juntos. Ante esto “La Chivirika” se hartó y lanzó una fuerte amenaza en su cuenta de Instagram a todo aquel que ose en difundir chismes y noticias del ex de Karol G y ella. Por supuesto que después apareció muy diva acariciando su busto y luciendo una peluca rubia.

Si creían que Yailin La Más Viral seguía siendo la dulce jovencita dominicana que temía hablar siempre, se equivocan. De un año para acá no ha parado de crecer en seguidores en Instagram y otras plataformas digitales. Mucho más desde que formalizó su relación con el máximo exponente del género urbano. Así que ni dudo ni por un segundo en amenazar con abogado al que se le ocurra decir chismes sobre su posible separación de Anuel AA y también por los últimos escándalos en los que se ha visto envuelta, como un supuesto dinero que le debe a una estilista venezolana. View this post on Instagram A post shared by 𝐀𝐧𝐮𝐞𝐥 𝐀𝐀🌀 (@anuel_aa.llnm22)

“Todo aquel que mencione mi nombre en chismes y mentiras. Tengo para decirles que tengo listo mi abogado & ready para lo que yo diga. Se acabó el relajo. Delen, tiren que los estoy esperando”, escribió Yailin La Más Viral en un storie de su cuenta de Instagram. Tal parece que la esposa de Anuel AA no piensa tolerar que nadie más especule sin pruebas de lo que sucede alrededor de ella, ni de su crisis matrimonial.

Hace pocos días una estilista venezolana de nombre dijo que Yailin supuestamente le debía un dinero por unos outfits que le envió en unas maletas para una sesión de fotos y un video. Según explicó la mujer, el equipo de la esposa de Anuel AA no le respondía y le enviaron el dinero incompleto así que decidió exponerla en las redes sociales. View this post on Instagram A post shared by Sientese Quien Pueda (@sientesequienpueda)

Por lo pronto y mientras Yailin La Más Viral y Anuel AA siguen sin pronunciarse o al menos hasta el momento de cierre de esta nota, todos su fans esperan con ansias sus próximos temas musicales. La rival de Karol G estaría próxima a sacar su EP que incluye un tema producido por Rosalía. Mientras esto sucede, les dejamos el videoclip de “Si Tú Me Buscas“, que cuenta hasta el momento con más de 70 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Yailin La Más Viral y Anuel AA se meten al baño de su avión privado y lo presumen en Instagram

Yailin La Más Viral parece seguir instrucciones de Karol G y se remarcó el pantysito

Yailin La Más Viral reaparece con barriga sospechosa y Anuel AA se deja ver con su hijo

Yailin La Más Viral presume movimiento de lengua en video de Anuel AA y Tokischa

Yailin La Más Viral usa hilo dental que se pierde entre sus encantos y Anuel AA suspende gira

Yailin La Más Viral posa de piernas abiertas con trikini y Anuel AA le juega broma a sus fans