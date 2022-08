Yailin La Más Viral reaparece con barriga sospechosa y Anuel AA se deja ver con su hijo

Los rumores de una crisis matrimonial y supuesta separación entre Yailin La Más Viral y Anuel AA han estado cada vez más fuertes. Desde hace rato no se les ven juntos en Instagram y eso ha desatado una ola de suposiciones. Pero “La Chivirika” reapareció con una camisa escotada y una barriga muy sospechosa, que puso a sus fans a hablar de un posible embarazo. Mientras, Anuel se dejó ver con su hijo en medio del problema legal que entablara la madre del niño Astrid Cuevas, quien lo denunció en un tribunal en Puerto Rico.

Yailin La Más Viral tenía puesto un jean y una blusa con un agujero por el cual se podían ver sus atributos. Sin embargo, también se le pudo ver el vientre un poquito abultado. Recordemos que tanto ella como Anuel AA han dejado claro que desean tener hijos muy pronto y que ansiaban a una niña. Este sería el primer hijo de la dominicana y el tercero del ex de Karol G. Sin embargo, esto solo son suposiciones que hacen los fans de ambos. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Anuel AA acaba de lanzar unas zapatillas Reebook y asistió a la firma de autógrafos con su hijo Anuel Pablo en brazos. Esto después que la madre del mismo, según dijo el programa puertorriqueño Lo Sé Todo, fuera tribunales pues el exponente de género urbano no supuestamente veía al niño desde febrero. En algún momento la ex cuñada de Anuel dijo que él buscaba a su hermana incluso cuando estaba con Karol G y hasta se viralizó un video.

Posteriormente, la hermana de Anuel AA desmintió a Astrid y dijo que al niño no le faltaba nada y que a su madre y tía tampoco. En cuanto a la separación de Yailin La Más Viral, hasta el momento del cierre de esta nota no se han pronunciado al respecto pero sí se estrenó el video de Anuel AA con Tokischa y Ñengo Flow “Delincuente”, donde “La Chivirika” sorprende con su movimiento de lengua.

