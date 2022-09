Yailin La Más Viral parece seguir instrucciones de Karol G y se remarcó el pantysito

La rivalidad de Yailin La Más Viral y Karol G sólo se presume por los fans de las mismas, pues ambas han estado en el corazón del cantante de género urbano, Anuel AA. Aún así y como sin darse cuenta, “La Chivirika” parecer seguir instrucciones exactas de La Bichota. Tal como hizo la intérprete de “Provenza“, se le remarcó el pantysito con un top mínimo blanco y unas lycras ajustadas rosadas. Amén del perreo intenso al que tiene acostumbrado a sus fans la dominicana.

Han pasado casi seis meses desde que Karol G escribió en Instagram: “Ok… llegó la hora, mañana los quiero ver con un look bien Chimba, list@s pa conseguir novi@, que se les marque el pantysito Moschino, readys pa quedar sin voz y CON EL PELO AZUL!!!! COACHELLA LLEGÓ LA BICHOTAAAAAAAAA HP**”. Ahora Yailin La Más Viral, esposa del ex de La Bichota, Anuel AA, parece haber escuchado a la colombia y se desató con perreando con unas lycras ajustadas y dejando a la vista casi todos sus atributos a la vista. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Justo en medio de fuertes rumores de separación y posible divorcio de Yailin La Más Viral y Anuel AA, Karol G ha generado polémica por supuestamente haber desarchivado de su cuenta de Instagram unas fotografías de ella y de Anuel de cuando aún eran pareja. Ella misma le envió un mensaje poderoso a una seguidora: “Mi reina … con borrar unas fotos de una red social uno no borra ni la historia, ni lo vivido por eso siempre estuvieron y estarán ahí!” View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Recordemos que cuando Karol G se presentó en El Coliseo de Puerto Rico con su Bichota Tour, Anuel se apareció en el escenario y después pasaron la página en el camerino de la cantante. Esto dejaba claro que aunque no fuesen pareja, el respeto y los recuerdos se mantendrían intactos.

Inmediatamente después, Anuel AA formalizó su relación con Yailin La Más Viral. A los pocos meses contrajeron matrimonio. Para la cantante de trap de apenas 20 años no fue fácil lidiar con los fans de Karol G al principio. Pasó varias abucheadas y momentos desagradables. Sin embargo, con el tiempo ha sabido ganarse el cariño del público del reggaetonero y el que ella ha mismo ha cosechado.

Yailin La Más Viral ha crecido como artista y sus números de reproducciones en plataformas digitales así lo confirman. En medio de los rumores que aseguran que la dominicana y Anuel AA se encuentran separados, La Chivirika no ha hecho comentario alguno o al menos hasta el cierre de esta nota. Sí se le pudo ver hablando por videollamada con Anuel AA durante el concierto de Rosalía en República Dominicana recientemente. Esto pudiese dar cabida a la hipótesis de que han decidido separar sus contenidos en redes sociales por los próximos lanzamientos de manera conjunta e individual que tienen ambos artistas agendados. View this post on Instagram A post shared by Molusco TV (@moluscotvclips)

Por lo pronto compartimos el videoclip de “Si Tú Me Busca” de Anuel y Yailin, que cuenta con 70 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Yailin La Más Viral presume escote millonario mientras Anuel AA lanza indirecta para Karol G

Yailin La Más Viral y Anuel AA se meten al baño de su avión privado y lo presumen en Instagram

Con tanga, látex y cadenas, Karol G cantó en medio de un corazón gigante en Chicago

Karol G se lame la mano a lo “Gatúbela” antes de su Strip Love Tour en Chicago

Karol G juega con su lengua y da muestra de su nuevo tema “Gatúbela”

Quién es Shaarza Moriel, la supuesta nueva novia de Anuel AA que habría reemplazado a Yailin

Rosalía se come a caricias con Rauw Alejandro en plena discoteca de Puerto Rico

Yailin La Más Viral presume movimiento de lengua en video de Anuel AA y Tokischa

Anuel AA es denunciando en tribunal de Puerto Rico por la madre de su hijo Pablo Anuel