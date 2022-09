Karol G se lame la mano a lo “Gatúbela” antes de su Strip Love Tour en Chicago

La Bichota, Karol G, está de vuelta a los escenarios con una nueva gira, la Strip Love Tour y para eso ha montado varios mensajes y stories en Instagram. Una de ellas lamiendo su mando a lo “Gatúbela”, su nuevo tema que estrenará hoy en la tarima de su concierto en Chicago, lugar de primera parada para la intérprete de “MAMIII“.

Si hay alguien que no escatima en sensualidad es Karol G y por eso se puso bien “Gatúbela” en Instagram al lamer su mano como toda una felina. Pero esto no queda aquí, con su corazón del tour en medio de los senos y un top de triangulitos también mandó un poderoso mensaje en Twitter sobre cómo hay que ir vestido a su $trip Love Tour en Chicago. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

“Código de vestuario para el concierto de Karol G: Mirar la prenda y sentirse Rica, Mamosota, Gatúbela. Strip Love Tour Mode On”. Esto amén de todo lo compartió La Bichota de la preparación del concierto rodeada de su equipo de trabajo. Ahí dijo que ha querido compartir con sus fans todo lo que puede, pues esta gira es solo por las ciudades principales de los Estados Unidos. La ex de Anuel AA no ha puesto reparo en compartir su emoción al escuchar “Gatúbela” de fondo sabiendo que hoy sería la primera vez que canta el tema en un escenario. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Hace poco, Karol G, dio una entrevista a Molusco y dijo que uno de sus sueños era cantar en el estadio Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico. Apenas una semana después agotó no una sino dos fechas. Es decir, una vez más hace realidad uno de sus sueños y se constar como la artista latina más rentable al igual que Bad Bunny.

Karol G pretende visitar casi 20 ciudades en lo que resta del 2022. Es de las pocas artistas por no decir la única que hace un segundo tour en el mismo año. Recordemos que El Bichota Tour culminó hace apenas dos meses. Esto sin mencionar su próximo estreno “Griselda” en Netflix junto a Sofía Vergara. Aquí les dejamos su último videoclip “Gatúbela” junto a Maldy y que cuenta con casi 50 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Karol G rechazó participar en la película Aquaman 2 por su amor a la música

Karol G apareció muy sexy en el concierto de Eladio Carrión, luciendo cargo pants y sostén blanco

Yailin La Más Viral presume movimiento de lengua en video de Anuel AA y Tokischa

Karol G mostró las “boobies” en restaurante de Bad Bunny mientras desataban rumores de romance

Karol G posa con escote metálico y corsé de látex presumiendo sus “boobies”