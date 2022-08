Jugando con la boca, Karol G acalora el Instagram al ritmo de la salsa

La Bichota Karol G tiene muy buenas noticias para Puerto Rico. Estará el 11 y 12 de octubre en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan de Puerto Rico. Para anunciar la boletería, la reggaetonera dejó de lado el género urbano y lo anunció al ritmo de la salsa y jugando con su boca y lengua. Uno de los géneros musicales que además le encanta después de ella.

En una entrevista reciente con Molusco, Karol G habló de muchas cosas. Entre esas su sueño de poder cantar en el Estadio Hiram Bithorn. Ahí ambos soñaron con que La Bichota haría dos fechas, pero ciertamente no pensamos que en cuestión de días hiciera su sueño casi realidad. Ya tiene sold outs y seguramente irá por el tercero. Lo celebró desde el auto meneando su cuerpo y jugando con su boca con salsa de fondo. La mejor manera para celebrar que tocará en Puerto Rico. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Karol G siempre ha dicho incluso antes de su relación con Anuel AA que La Isla del Encanto siente mucho amor ella y ella por él. De hecho, hace pocos días se apareció en el concierto de Eladio Carrión, su gran amigo personal y el público no paró de cantar Provenza y enloquecer con la presencia de La Bichota en el escenario.

Al inicio de su Bichota Tour se presentó en El Coliseo de Puerto Rico. Ahí Anuel AA se apareció en tarima y cantaron juntos “Secreto”. El público no paró de corear que se besaran pero, para ese entonces esa relación estaba más que terminada y más bien terminaron haciendo las pases en el camerino de la cantante. Esa etapa se cerró con un lindo y amistoso mensaje en el Instagram de ambos.

Justo en la misma entrevista con Molusco, Karol G dijo que en Puerto Rico no había planeado ningún invitado y que jamás supo que Anuel AA iría pero que fue algo que fluyó muy bien y que al público le encantó. ¿Si será el próximo invitado el 2023 cuando La Bichota se presente ahí? No lo sabemos. Recordemos que, aunque siempre hay rumores en torno al corazón de la cantante colombiana, ciertamente no se ha confirmado oficialmente que tenga una. En cambio Anuel AA se casó con la cantante de trap domiicana Yailin La Más Viral.

Para recordar esos momentos y el éxito que tuvieron sus canciones anteriores, les dejamos un videoclip de Anuel AA y Karol G. A pesar de no estar juntos sentimentalmente, no se puede negar que estos este par es explosivo en tarima.

Sigue leyendo:

Karol G mostró las “boobies” en restaurante de Bad Bunny mientras desataban rumores de romance

Karol G posa con escote metálico y corsé de látex presumiendo sus “boobies”

Karol G bate la melena y manda mensaje a fans en Twitter: “Se viene perreo”

Karol G bate la melena y manda mensaje a fans en Twitter: “Se viene perreo”

Karol G lo mostró todo en el desfile Pride de Madrid al que llegó con una carroza que decía “Bichota”