Karol G bate la melena y manda mensaje a fans en Twitter: “Se viene perreo”

La Bichota Karol G anda en medio de un espacio en el que sus apariciones han sido meramente sociales. Esto porque está a pocas semanas de arrancar su Strip Love Tour por la ciudades más importantes de los Estados Unidos. Justo el día en que Bad Bunny inauguró su nuevo restaurante en Miami “Gekko”, la ex de Anuel AA batió la melena presumiendo su nuevo cabello rojo para después mandar un contundente mensaje en Twitter.

“Se viene perreo“, fue lo que escribió Karol G. Esto justo cuando los rumores de un posible romance entre ella y Bad Bunny resuenan con fuerza. Pero esto es solo basado en la aparición juntos en el nuevo restaurante de él. La verdad es que todo indica que él sí sigue con su novia Gabriela Berlingeri y que con La Bichota o hay más que una buena amistad. Amén de ser los artistas del género urbano más lucrativos y sonados del momento. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Con lo que sí coincidió el mensaje de Karol G en Twitter es con la supuesta crisis matrimonial de su ex Anuel AA y Yailin La Más Viral. Según Molusco TV, los reggaetoneros hasta pudiesen haberse separado. Pero también es cierto que “La Chivirika” está por lanzar su EP. Además que la única posible señal de diferencia entre ellos, según el mismo show en Puerto Rico, es que la dominicana habría dejado de seguir al cantante de trap en Instagram.

Pero, tomando en cuenta cómo cambian las políticas en las redes sociales, pudiese no significar nada. Habrá que esperar a ver si se pronuncian al respecto. El hecho es que muchos seguidores han dicho que Karol G escribió el mensaje después de estos rumores. Pero la verdad es que La Bichota también está por sacar un tema musical muy pronto. Así que esto tendría más que ver con un próximo estreno que seguramente tiene el éxito asegurado. Tiempo de perreo 🌙— LABICHOTA (@karolg) August 16, 2022

Mientras esperamos por esa canción, les dejamos el último éxito de Karol G, “Provenza”, el cual alcanza ya 380 las reproducciones en Youtube.

