Karol G cambia foto de perfil en Twitter e Instagram y reacciona a Selena Gomez bailando “Provenza”

Karol G hace poco cambió su color de cabello a rojo. Por supuesto y al despedirse de pelo azul ha tenido también que reemplazar las fotos en sus perfiles de Instagram y Twitter. En el primero colocó una imagen de “Ariel” personaje de Disney de la película “La Sirenita” y en el segundo, una foto de las que ya había publicado con su melena roja. Además, Selena Gomez estuvo celebrando su cumpleaños número 30 y La Bichota reaccionó.

Hice una lista de cosas que tengo que hacer antes de morirme y mientras la vida me lo permita no pienso fallar en ninguna … QUE MOTIVACIÓN !!! !! !! A TRABAJAAAAAAAAAAAR PUESSSSSSS ❤️‍🔥✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨— LABICHOTA (@karolg) August 3, 2022

La actriz de Hollywood se veía en un clip bailando “Provenza”: “Selena bailandola”. Así lo dio conocer Karol G a través de sus historias. Justo la misma noche que cambió su foto de perfil en Instagram y Twitter. No es un secreto que la intérprete de “MAMIII” quería desde hace rato cambiar su pelo azul. Pero nadie imaginó que escogiera el color rojo para dar inicio a su $trip Love Tour. View this post on Instagram A post shared by Fan Account (@selenagomezecu2.0)

Esto le ha traído muchas comparaciones sobre todo con la nueva pareja de su ex Anuel AA, Yailin La Más Viral quien también ha usado pelucas rojas. Shakira y Rosalía han sido otras que han salido a relucir con este cambio de look. Obviamente esto ha alimentado también la teoría de una supuesta enemistad entre Karol G y la cantante española. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Karol G dice que, aunque no son amigas, la respeta mucho y hasta se les vio darse un abrazo hace como dos años en una alfombra roja. Rosalía no ha hecho comentario alguno sobre La Bichota en los últimos meses, pero sí se sabe que produjo un tema para Yailin La Más Viral. También recordemos que Rauw Alejandro y Anuel AA son super amigos además de paisanos.

Natti Natasha, que siempre se mostró muy amiga de Karol G, también hizo en algún momento un Live en Instagram con La Chivirika. La intérprete de “Sin Pijama” le dio algunos consejos a la dominicana y le dijo que con trabajo duro, todo se puede lograr. No es un secreto que Natti, al igual que su marido Raphy Pina, han producido a varios artistas del género urbano. Sin embargo, esto no le gustó mucho a los fans de Karol G, quienes la señalaron de traición a la colombiana.

A pesar que en su momento dejaron ver juntas pasando tiempo de calidad, desde hace un buen rato no se han encontrado por lo que no se sabe si Natti Natasha aún sigue siendo parte del grupo de amigos cercanos de La Bichota.

