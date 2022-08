Karol G se acaricia mientras baila sensualmente en discoteca de Miami

La cantante Karol G se fue de rumba con todo y su melena roja a “Gekko” el nuevo restaurante de su amigo Bad Bunny, con el que han sonado ya rumores de romance aunque ciertamente todo parece ser un simple deseo de los fans de ambos. Después del evento social, La Bichota se fue a la discoteca “Live” en Miami, donde el dueño es justamente Grutman, socio del “Conejo Malo”.

Durante su estancia en el after party del lanzamiento del restaurante de Bad Bunny en Miami, Karol G bailó muy seductoramente acariciando sus curvas. Esto sin mencionar que el modelito que tenía puesto la exponente del género urbano era un tipo de corsé con un agujero en el medio de su pecho, por el que podía mostrar sus “boobies” y unos pantalones oversized, típico de La Bichota. View this post on Instagram A post shared by BICHOTA (@karolggtm)

Esta es la discoteca predilecta de Karol G cuando visita la ciudad de Miami. Ahí acompañó una vez a su amigo o “enamorado” Feid durante su última presentación en Florida. De ahí fue que se intensificaron los rumores de un posible amorío entre los dos colombianos. De hecho, hace poco Karol G salió con los manteles de un restaurante en España en la cabeza en compañía de varias personas y dijeron que era justo el colombiano uno de los que iba con La Bichota. View this post on Instagram A post shared by Despierta America (@despiertamerica)

Pero el propio Feid lo desmintió después en una entrevista. Además se dieron a conocer varios videos y fotos que muestran que Karol G y el “Ferxxo” son amigos desde hace tiempo. Si hay algo más, lo han sabido manejar lejos del ojo público. Todo lo contrario a su ex Anuel AA, quien no para de presumir el amor que siente por su esposa Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by BIXXOTA❤️FERXXO (@karolg_y_feid)

Sin embargo y luego de haber sido vista con Bad Bunny en Miami, se activaron los rumores de romance entre los cantantes de reggaetón. Recordemos que Bad Bunny besó a una fan hace poco después de su concierto El Coliseo de Puerto Rico, amén de haber dicho que él y su novia Gabriela Berlingeri eran: “Mejores amigos”. Por lo pronto, les recordamos el video de la canción que grabaron hace un tiempo los dos solos, “Ahora Me Llama”.

