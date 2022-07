Karol G ocultó su cabello azul en Tomorrowland junto a Dj Tiësto y anuncia que lo cambió

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Los fans de Karol G estaban ya estaban extrañando a la cantante colombiana que estaba ausente de las redes sociales desde poco después de terminar su Bichota Tour Reloaded Latinoamérica. Ahora apareció al lado de Dj Tiesto desde Tomorrowland con su cabello tapado puesto lo cambió, según ella misma dijo hace poco a través de un comunicado, y la bandera de colombia cubriendo sus hombros.

Al ritmo de su tema “Don’t Be Shy“, mismo que popularizó Karol G con Dj Tiësto, ambos famosos pusieron a todos los asistentes a Tomorrowland 2022 en Bélgica a brincar y cantar. La Bichota ocasión toda una euforia colectiva al poner el nombre de Colombia y todos los latinos por todo alto. Sin embargo, hay un detalle que sus fans no pasaron por alto y se preguntan: “¿Por qué Karol G ocultó su cabello azul con una tela negra? Simple, lo cambió y así lo dio a conocer. View this post on Instagram A post shared by G-TEAM OFICIAL (@bichotanews)

Así es. Desde hace rato, Karol G viene diciendo que ya era hora y que quería cambiar su cabello, pero sabía que debía terminar el Bichota Tour, puesto que todo el mundo estaba esperando en distintos rincones del mundo a La Bichota con su particular melena azul. Pero ya había adelantado que estaba haciendo pruebas y no sabía si volvería a su color original.

En medio de los ensayos y toda la preparación que está representando los ensayos de su nueva gira el $trip Love Tour que la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos y que arranca en septiembre de este año. En cuanto a este tour, Karol G dijo que habrá mucha piel y sensualidad. Ya el Bichota Tour fue altamente ardiente, así que solo imaginen como lo que viene. View this post on Instagram A post shared by G-TEAM OFICIAL (@bichotanews)

Ha sido todo un misterio de qué se trata y el “Team G” ha sido fiel a La Bichota y han mantenido todo los secretitos bajo confidencialidad. Sabemos que su entrenadora, la hermosa ex reina de belleza y modelo fitness Yarishna, está poniendo todo de su parte para que el entrenamiento de Karol G le explote aún más la figura y esté a la altura de la promesa de esta nueva gira. View this post on Instagram A post shared by 𝓨𝓪𝓻𝓲𝓼𝓱𝓷𝓪 𝓐𝔂𝓪𝓵𝓪 🇵🇷 (@yarishna)

Después de la crisis pandémica y en medio de todos los problemas económicos, que enfrenta los Estados Unidos es casi un logro haber vendido por adelantado una segunda gira. Sin duda, un éxito que también ha llevado a Karol G a posicionarse como la cantante latina más rentable entre 2021 y lo que va 2022. Nada que envidiarle a los dos otros dos máximos representantes del género urbano como lo es su paisano J Balvin y el puertorriqueño Bad Bunny.

