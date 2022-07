Karol G lo mostró todo en el desfile Pride de Madrid al que llegó con una carroza que decía “Bichota”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

La Bichota, Karol G llegó al desfile del orgullo gay con unas transparencias con las que lo mostró casi todo por las calles de Madrid. La colombiana es una de las artistas latinas más representadas por la cultura LGBTIQ+ y ella, con el carisma que la caracteriza, llegó en una carroza rosada que decía “Bichota” a lo largo, mientras bailaba con varios trans y cantaba Provenza.

Un tul blanco transparente y un hilo dental diminuto se podían ver desde la carroza de La Bichota en el desfile Pride de la ciudad de Madrid en España. Karol G llegó a apoyar una de las comunidades más grandes del país ibérico y por supuesto, lo hizo presumiendo su cuerpazo y bailando y cantando Provenza. Literal apenas tenía ropa puesta y unas alitas de ángel con los colores de la bandera del orgullo gay y hasta coreó “Tusa”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Karol G estuvo hace pocos días invitada por la Ferrari en Módena y dejó sin palabras al campeón Carlos Sainz al manera un prototipo de la escudería. La Bichota se fue a la pista de Fórmula 1 y corrió como toda una profesional. No es un secreto para nadie que la velocidad es una de los máximos placeres y tiene varios autos de lujo.

A su llegada a Italia varios fans la esperaron afuera para cantar El Makinón. Karol G se tomó el tiempo de acercarse a sus fans y tomarse fotos con cada uno de ellos. Esto es algo que se ha vuelto costumbre en La Bichota y precisamente una de las citudes que más le halagan: su humildad. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Esto ha hecho que el público en Europa esté un poco reacio a la aceptación de la nueva pareja de su ex Anuel AA, Yalin La más Viral. El trapero dio una serie de presentaciones en Barcelona y, cuando invita cantar a La Chivirika, se pudo escuchar que parte del público coreaban “Bebecita” como llamado a Karol G. Aun así, la dominicana dio un show por todo lo alto y al lado de su amado. Recordemos también que hace poco la pareja se casó en un discreto matrimonio civil. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Por otro lado, Karol G está terminando de ensayar su próximo $trip Love Tour, que promete mucha sensualidad. La misma la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos. Esto es todo un récord para una artista latina justo después de una época pandémica. Recordemos que esto sería la segunda gira en un año para la cantante. Acaba de terminar el Bichota Tour Reloaded. Aquí los dejamos con su éxito Provenza que suma más de 150 millones de followers en Youtube.

Sigue leyendo:

A bordo de un yate, Karol G jala su microtanga azul y menea sus caderas sensualmente

Karol G y Becky G mostraron atributos con finitos bodysuits transparentes en México y NY

Karol G menea su “colita” de espaldas y viste camiseta de la selección de fútbol de Argentina

Karol G estrenó hilo dental rojo en el Bichota Tour Reloaded en Chile donde recibió una ovación de pie