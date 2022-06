Karol G apenas cubre su busto al finalizar con éxito su Bichota Tour Reloaded Latinoamérica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La colombiana Karol G le dio fin a su Bichota Tour Reloaded Latinoamérica con más de 15 de presentaciones y casi todas Sold Out. Por supuesto, lo hizo al estilo La Bichota. Apenas cubriendo sus senos con un top muy pequeñito y bajando de un avión para darle un abrazo a una mini fan que la esperaba con mucha ilusión.

Vistiendo su acostumbrada ropa Balenciaga oversize, Karol G descendió de un avión privado apenas cubriendo su busto con un top negro abierto y manga larga pero muy cortito. Abajo, una niña la esperaba y se escuchaba a su mamá decirle: “Sí, es ella..”. Al La Bichota percatarse que la niña la estaba esperando, de inmediato le pidió acercarse y tomarse la respectiva foto para el recuerdo. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite) Deslizar a la derecha.

Mientras todo esto sucedía, Yailin La Más Viral, actual esposa de Anuel AA, ex de Karol G también presumía su busto y hasta lo acariciaba dejando claro por qué el puertorriqueño anda botando la baba por ella. Justo en un concierto del mismo, los fans no pararon de corear el nombre de Yailin en señal de aceptación y cariño hacia la dominicana. View this post on Instagram A post shared by YAILIN X LOVE (@yailinxlove)

Anuel AA y Karol G terminaron su relación hace más de un año. Anuel AA se casó recientemente en un matrimonio civil sencillo con la cantante de trap Yailin La Más Viral. Prometen hacer una boda eclesiástica más grande en la que asistirán familiares y amigos. Mientras, Karol G parece seguir soltera y muy ocupada. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

La cantante anda escribiendo canciones que sacará en este pequeño break que tendrá antes de dar inicio al $trip Love Tour, que la llevará por varias ciudades de los Estados Unidos. Karol G promete mucha sensualidad en la tarima y sorpresas. Si ya el Bichota Tour fue un torrencial de emociones, no podemos imaginar lo próximo que trae la colombiana. View this post on Instagram A post shared by Karol G Fan page🦋🤍 (@karolgelite)

Pero en cuanto a su corazón parece seguir, al menos de manera pública, solitario pero lleno del amor que le han dado sus fans en muchos países. Aunque los rumores siguen apuntando al también reggaetonero Feid, la verdad es que las ocupadas agendas de ambos pueden estar haciéndolo un tanto difícil y él ya habló de esto y negó dicha relación.

Por lo pronto, les dejamos el éxito de Karol G, “Provenza“, que va seguido en Youtube por el tema “Te Felicito” de su paisana Shakira con Rauw Alejandro. Sin embargo, el tema videoclip de La Bichota se mantiene como el preferido en español en la plataforma digital en los últimos meses.

