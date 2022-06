Karol G usó hilo dental tipo calzón chino y pasa incómodo momento frente a fans de Costa Rica

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante colombiana Karol G sigue en su Bichota Tour Reloaded y esta vez le tocó a Costa Rica, donde La Bichota tuvo un percance con su hilo dental del bodysuit que tenía puesto y que la hizo pasar por un momento incómodo en frente de sus fans.

Resulta que la pieza que usó Karol G en Costa Rica era estilo calzón chino: pequeñito por delante. Por supuesto, junto con las medias que usan las famosas cuando están tarima, el hilo dental le incomodó por delante y tuvo que sacarlo y arreglarlo en medio del concierto. Una vez más, La Bichota salió adelante sin que casi nadie lo notará, pues la colombiana es de las que piensan que: el show debe continuar.

Después de eso, las sorpresas siguieron durante su presentación. Recordemos también que hace pocos días Karol G tuvo de invitada a Anahí en el concierto del Bichota Reloaded Tour en México. Esto ocasionó todo un alboroto en redes sociales y todos los fans tanto de Karol G como los de RBD. Además del hecho que la cantante mexicana tomó un escenario después de 12 años de de ausencias. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

Obviamente, que ambas se dedicaron después palabras de cariño en Instagram: Anahí no ha dejado de postear todo lo que sintió y la emoción que le adueña ahora. Además, todo indica que la famosa pudiera repensarlo y quizás le dé una sorpresa muy pronto a todos sus seguidores. Se habla de un colaboración con Karol G, pero nada oficial aún. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Mientras, La Bichota continúa en su paso por Latinoamérica al igual que su ex Anuel AA. Mismo que durante el fin de semana le dedicó unas palabras fuertes a una fan de Karol G que estaba con una peluca azul en un concierto del cantante. Al parecer y según han explicado ella y Yailin La Más Viral, son varias las personas que se aparecen con pelucas azules de Karol G en sus conciertos y que quieren causar problemas. View this post on Instagram A post shared by Gossipvzla (@gossipvzla_com)

Ya en un concierto pasado habría sido Yailin La Más Viral la que las prohibió. Hace poco ofrecieron una entrevista a Alofoke Radio Show y ahí el ex de Karol G, Anuel AA, y su nueva esposa se sinceraron sobre cómo se conocieron, qué planes tienen a futuro y hasta de la nueva colaboración de Yailin con Rosalía. Sin duda en este trío amoroso cada quien tomó su camino.

Por lo pronto, aquí les dejamos el éxito de Karol G, Provenza. Mismo que se grabó en las Islas Canarias y que cuenta con millones de 200 millones de reproducciones en Youtube.

