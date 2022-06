En vestido cortito, Karol G graba sus piernas y bailarina le perrea en fiesta Smirnoff México

Click to share on Facebook (Opens in new window)

La cantante Karol G tuvo un día libre dentro del intenso Bichota Tour Reloaded que ha venido dando por Latinoamérica siendo su más reciente parada México. Ahí fue a una fiesta de Smirnoff, donde bailó y festejó con su equipo de trabajo, bailarinas y algunos de sus fans. Por supuesto usó un vestido cortito y además grabó sus piernas con el celular, para después presumir cómo una de sus bailarinas le perreaba sensualmente.

Por supuesto, los fans de La Bichota literal enloquecieron al ver los candentes stories que publicó Karol G en su cuenta de Instagram, donde se ve que la pasó a lo grande con sus bailarinas en la fiesta que le preparó Smirnoff México. Además llegó con un vestido cortito metálico de la firma para la cual es imagen, Balenciaga. La pieza hizo que Karol G mostrara sus atributos de arriba y de abajo causando furor entre los presentes. View this post on Instagram A post shared by KAROL G PERÚ (@karolg.legend)

Tanto a su llegada como a su salida, Karol G se detuvo a saludar a sus fans quienes se apostaron a las afueras del recinto donde se llevó acabo la fiesta. La propia Bichota explicó que ese era uno de los primeros días libres tanto para ella, como para su equipo en mucho tiempo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

Al día siguiente, Karol G se presentó en el Arena de Ciudad de México. Por supuesto, la taquilla estuvo Sold Out, como han estado en todos los países anteriores que ha visitado La Bichota: Perú, Argentina, Chile, Colombia y muchos más. Ahí conquistó al público al presentar por sorpresa a la cantante Anahí, es de RBD con quien se vistió a modo de parecer dos sexys vaqueritas. View this post on Instagram A post shared by MEMES BICHOTA✨ (@bichotamemes_)

El público no daba crédito que Anahí estuviese en un escenario. Ambas interpretaron “Sálvame”, mismo tema que popularizó la mexicana hace 15 años atrás con RBD. Karol G le dedicó unas palabras de cariño y de admiración a la mexicana. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

Al terminar se abrazaron, se notaron emocionadas y se dedicaron unos tiernos mensajes en las redes sociales. Karol G manifestó haberse sentido muy halagada, pues siempre fue fan de Anahí y de RBD. Sin duda la visita de La Bichota en México se hizo sentir. View this post on Instagram A post shared by KAROL G • QUEEN 👑💕👸🏼 (@karolg._queen)

