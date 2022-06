Karol G habla de su visita a México y espera ver si sus fanáticos mexicanos “perrean como se debe”

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Karol G está muy feliz de presentarse nuevamente en Ciudad de México, pues después de tener conciertos “sold out” en otras ciudades mexicanas como Monterrey y Guadalajara, la cantante está muy emocionada gracias a la reacción de sus fanáticos a sus “performances”.

“Estoy súper emocionada de estar acá (en México), hace un montón que no venía, me fui de aquí, y el último concierto que hicimos fue el Pepsi Center, no fue sold out, así que me da mucha emoción que hicimos sol out en Guadalajara, Monterrey, y que estamos repitiendo en Ciudad de México, me da mucha emoción y vamos a ver si aquí se cantan las canciones y perrean como se debe”, fueron las palabras de la colombiana, según el medio mexicano “Milenio”.

En esta conversación que tuvo en el Smirnoff Residense Ware House, Karol G habló de como México siempre está en su mente, pues un mercado muy importante para su música: “México es un país de una cultura musical muy amplia, el rock, el pop, el nivel de los artistas; siempre estuvo en mi vida que México era un mercado que quería conquistar, por ello tener la oportunidad de hacer mis shows y que la gente quiera ir, se me hace muy especial. Es como cosechar ese amor entre ellos y yo, me da mucha felicidad”.

“Para mí es muy importante tener cercanía con ellos (sus fans), tenerlos lo más cerca posible es como mantenerme con los pies bien puestos en la Tierra; porque en la vida todo pasa y las cosas buenas también, entonces entre más humildad le pongas, las cosas te duran un poquito más”, fue lo que expresó sobre su conexión con su fanaticada mexicana.

Sumó que tiene algunas sorpresas para este show y que es una respuesta al cariño de sus fans: “Aquí en México hay dos sorpresas muy especiales y tengo que decir que de todas las cosas que he hecho en este tour, las de mañana (este sábado) me dan mucha felicidad, me dan mucha ilusión”.

