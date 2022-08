Bad Bunny: conoce cómo es el lujoso restaurante del “conejo malo” en Miami

Aunque está teniendo mucho éxito con su último álbum “Un verano sin ti”, el cual ha estado varias semanas en el número uno de Billboard y con su participación en “Bullet Train” junto a Brad Pitt, Bad Bunny ha querido explorar otros mundos y se ha unido al negocio gastronómico. Ayer inauguró su restaurante que lleva por nombre Gekkō y se encuentra ubicado en el corazón financiero de Miami.

Esta inauguración de este local de Benito Martínez Ocasio estuvo llena de estrellas. Algunos de los famosos que asistieron fueron David y Victoria Beckham junto a sus hijos Cruz y Brooklyn. También algunos ángeles de Victoria Secret como Candice Swanepoel o Vita Sidorkina, y otras celebridades como el actor Andy García, el director Michael Bay y la cantante Karol G.

La introducción de Bad Bunny al mundo de los negocios culinarios es de la mando al empresario de la noche David Grutman, reconocido por tener otro o restaurante con el cantante Pharrell Williams. En una conversación a la revista “Food & Wine”, ambos tomaron la decisión de escoger la ciudad de Miami: “La cultura me recuerda a mi hogar”, expresó el reguetonero. “Miami es una ciudad donde puedo relajarme. Me encanta salir a comer, ver el océano: es una gran ciudad”.

Al estilo “steakhouse” y con la posibilidad albergar 185 comensales, el restaurante está repartido en un comedor interior y exterior, una sala privada y una barra Omakase para seis personas. El diseñador del local ha sido el estudio neoyorquino Rockwell Group, el cual se ha enfocado en una decoración muy lujosa, en la que resaltan las cortinas con cuentas teñidas en oro y otras de terciopelo. Por otro lado, tiene una iluminación íntima y paredes forradas en telas finas con diversos estampados inspirados en el mundo oriental.

La carta de Gekkō, palabra que significa “luz de luna”, combina tanto lo tradicional como lo moderno de la cocina japonesa. El plato en el más se enfocaran será en la carne de “Wagyu” (con toques de barbacoa coreana) y otras cortes a la llama. Adicionalmente, el menú también incluye una selección completa de sushis, arroces, platos vegetarianos y carne plant-based.

Bad Bunny expresó que está “obsesionado con el sushi, el A5 Tomahawk, el arroz crujiente Wagyu y el arroz frito con langosta”. Adicionalmente, en la parte de bebidas el restaurante tendrá una distinguida selección de cócteles, servidas en copas tan originales como la de la imagen. View this post on Instagram A post shared by Gekkō (@gekkomiami)

Aunque este primer local está ubicado en Miami, el chef ejecutivo del restaurante Alex Chi comentó que “las intenciones son que Gekkō se vuelva global para que la experiencia pueda ser disfrutada en todos los rincones del mundo”.

