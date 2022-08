Bad Bunny se incomodó por actitud de Brad Pitt, según análisis de su lenguaje corporal

Brad Pitt y Bad Bunny no solo están dando de que hablar por el estreno de la última película de David Leitch “Tren Bala”, sino también por un momento que ocurrió en la alfombra roja de este filme y que al ser captado en video se volvió viral en redes sociales. En él, se puede observar al ex esposo de Angelina Jolie muy cerca del cantante de reguetón, tanto así que parece que este se sintió incómodo.

Muchos de los usuarios de redes sociales aseguraron que el actor invadió el espacio vital del intérprete de “Vete”. Puede ser estas afirmaciones lo que llevó a Maryfer Centeno a analizar este instante en el programa de Gustavo Adolfo Infante, para definir si realmente estas especulaciones eran reales y si incluso el shippeo tenía sentido.

En el clip viral se puede ver que Bad Bunny está algo irritado ante un acercamiento en el que Brad Pitt quedó a pocos centímetros de él y empezó a hacer muecas, mientras se recostaba de la pared con la mano en su cintura.

“Cuando ves el lenguaje corporal con Brad Pitt, lo vemos cabizbajo –a Bad Bunny–, en el segundo uno lo vemos cómo mueve la cabeza de lado contrario a dónde está Brad Pitt. No estoy diciendo que Brad Pitt lo acosa, a lo mejor estaba bromeando con él, a lo mejor entre broma y broma la verdad se asoman, porque además vemos a un Brad Pitt muy divertido en esa alfombra roja. Se ve a un Brad Pitt bromista, contento, ironizando el momento”, indicó la grafóloga, sobre cómo el reguetonero se sintió raro con la presencia de Pitt, quien se mostraba feliz y bromista.

Sumó que en la cara de Bad Bunny se puede ver que siente asco y en sus manos, protección. La tensión solamente llegó hasta que ambos empezaron a reírse cuando ambos se vieron más relajados: “La forma en la que hace los labios –Bad Bunny – es de incomodidad o de asco. Después Brad Pitt con la mano en la cadera, lo que refleja seguridad, se ve que los dos sueltan un poco la tensión cuando se ríen. Sin embargo, las manos de Bad Bunny reflejan protección. No digo que a – Brad Bunny– no le guste Brad Pitt, pero es una realidad que no se sentía cómodo en ese momento y que cuando se da cuenta que Brad Pitt está bromeando se comienza a reír y eso es liberar tensión”.

Maryfer Centeno cerró esta sección del programa asegurando que incluso en el video se ve cómo Bad Bunny “barre” a Brad Pitt con la mirada, quien se veía como si lo estuviera “cortejando”: “Bad Bunny medio barre a Brad Pitt, hace una cara de asco. Es como si te estuvieran cortejando, pero como que quieres, como que no quieres, ladear la cabeza me parece muy representativo”.

También te pueden interesar:

–Conoce por dentro la espectacular casa rodante de Bad Bunny

–“Se me saltan las lágrimas” dijo Brad Pitt tras ver el video de su hija Shiloh bailando

–Anahí reacciona al video de Bad Bunny cantando el tema “Sálvame” de RBD

–La hija mayor de Angelina Jolie y Brad Pitt estudiará en esta histórica universidad