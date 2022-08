Karol G juega con su boca en Instagram y manda a sus fans a escuchar Provenza

La colombiana Karol G ha hecho muy pocas apariciones en Instagram. Solo anunció su cambio de look, donde su cabello dejó de ser azul y pasó a ser rojo. Ahora montó una historia donde juega con la boca, sus lentes, envía un besito y manda a escuchar “Provenza”: “Baby, ¿qué más?”, fue lo que escribió en su mensaje.

Además, se dejó ver una sudadera color verde oversize. Ya sabemos que a La Bichota le gusta la ropa un poco más grande cuando no anda en una tarima. Sobre el escenario, los hilos dentales y los bodysuits son los que están a la orden del día. Todo indica que Karol G se está tomando los últimos días que le quedan de descanso antes de comenzar el $trip Love Tour, que tiene a todo el mundo en ascuas. Por eso, mientras les lanza beso con la boca y los manda escuchar su último tema Provenza. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

De hecho, este mismo es el que cantó en Tomorrowland junto a Dj Tiesto. Karol G ese día salió con la cabeza cubierta con una tela negra y eso nos dio una señal clara que el cambio de color cabello ya venía por ahí. Pero jamás imaginamos que sería al día siguiente cuando La Bichota diera a conocer que su pelo ahora es rojo. Además también cambió la foto de perfil en Instagram y Twitter. View this post on Instagram A post shared by @farandulanews

En una colocó una foto de ella con su nueva melena roja y en el otro una de “Ariel”, personaje principal de la película de Disney, La Sirenita. Además lo dijo: “Por fin me parezco a La Sirenita”. Este es un color bastante más agresivo que el azul. Ya en una entrevista reciente la intérprete de “ElMakinón” había dicho que su $trip Love Tour venía cargado de mucha sensualidad y sexualidad. Si ya el Bichota Tour elevó la temperatura de varios escenarios del mundo, no podemos imaginar lo que traerá la colombiana en este nuevo. View this post on Instagram A post shared by Karol G Fan page🦋🤍 (@karolgelite)

También sabemos que anda haciendo música nueva y que viene una colaboración que, aunque no se ha hecho oficial, dará mucho de qué hablar. Así como una que ya está confirmada para su archirival, la esposa de su ex Anuel AA, Yailin La Más Viral. La misma no solo está llevando una peluca color rojo como Karol G, sino que trae una colaboración con Rosalía. De hecho, es la que produjo el tema según contó junto a Anuel en una entrevista que le hiciera Alofoke.

Por lo pronto, nosotros también acatamos los mandatos de La Bichota y les dejamos aquí el video de Provenza, en el cual Karol G creó una isla solo de mujeres. El videoclip se grabó en Lanzarote, en las Islas Canarias.

