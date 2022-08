Yailin La Más Viral reaparece con melena roja, al estilo Karol G

La esposa del cantante Anuel AA, Yailin La Más Viral, dio mucho de qué hablar luego de hacer una publicación con la que dio a conocer su nuevo look: una larga melena pelirroja. Sin embargo, el público no tardó en compararla con Karol G, quien hace algunos días estrenó la misma tonalidad en su cabello. ¡Aquí te contamos los detalles!

A través de su cuenta de Instagram, la cantante e influencer publicó un breve, pero contundente video en el que no solo tarareó su canción favorita, también mostró al mundo el más reciente arreglito al que se sometió.

Yailin La Más Viral vía Instagram. pic.twitter.com/fpXZZm5Hat — Miss News (@MissNews5) August 10, 2022

Y es que Yailin La Más Viral optó por decirle “adiós” a su cabellera pelinegra para dar paso a un vibrante color rojo que destacó su bronceada piel.

Su historia no tardó en traspasar las barreras digitales y ser difundida en otras plataformas, obteniendo opiniones divididas sobre su nuevo look, pues es muy parecido al que la cantante colombiana Karol G (ex novia de su esposo) presumió hace algunos días.

Mientras unos la alabaron y señalaron por poner de moda dicho look, otros no dudaron en externar su molestia: “Solo es imitadora”, “Tu lo tuviste y pasaste desapercibida”, “La que puso el rojo en tendencia fue Karol G” y “Ni tu misma te lo crees”, son algunos de los mensajes que se leen en la red.

A pesar del revuelo que causó la famosa de 20 años, ha decidido mantenerse con bajo perfil y hacer caso omiso a las críticas.

Te puede interesar:

• Anuel AA filtra por error fotos íntimas con Yailin la Más Viral y le llueven las críticas

• Karol G es acusada de copiarle el look a Yailin la Más Viral, esposa de su ex Anuel AA

• Yailin La Más Viral usa hilo dental que se pierde entre sus encantos y Anuel AA suspende gira