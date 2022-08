Karol G juega con su lengua y da muestra de su nuevo tema “Gatúbela”

La Bichota Karol G anda desatada en este pequeñito mínimo tiempo que ha tenido entre su Bichota Tour Latinoamérica y su Strip Love Tour, que comienza el próximo mes de septiembre. Mientras, no solo pintó su pelo de color rojo sino que además se puso juguetona con su lengua en Instagram para anunciar su próximo tema musical llamado “Gatúbela”.

Con una sudadera de capucha y haciendo movimientos sensuales en su lengua y boca, Karol G presumió una partecita de su nuevo tema musical llamado “Gatúbela”. Mismo en el que en teoría habría colaborado Maldy Society de Plan B. Además, la famosa Esther Espósito también dio muestra de la canción la cual reza en una partecita: “Ay Papi… Yo no ando con nadie… Estoy elevá’ me siento Gatubela… Ay que rico como me ponte el panty de ladito…”. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

La Bichota estuvo hace días en el concierto de Eladio Carrión en El Coliseo de Puerto Rico y se apareció con un top de triangulitos en la tarima. Posteriormente se vistió con un vestido que apenas tapaba su retaguardia en el camerino para dar una entrevista al famosos comunicador puertorriqueño Molusco. En la misma hizo importantes revelaciones como que rechazó un papel para Aquaman de DC Comics. Misma cinta donde trabajaría la ex de Johnny Depp, Amber Heard. Pero Karol G decidió decir que no, puedo tendría que estar 8 meses dedicada a su personaje para la cinta de superhéroes.

Esta entrevista con Molusco sale hoy miércoles y el mundo entero está esperando por ella. Ya el comunicador dejó saber en su programa radio de que la misma dura una hora cuarenta minutos. Por supuesto, todos los fans de La Bichota se mueren por saber si le preguntó por su ex Anuel AA y qué opina de su matrimonio con Yailin La Más Viral. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

De estos se dijo que se habían separado, pero la verdad es que Anuel AA tenía el lanzamiento de su nuevo tema “Delincuente” con Tokischa y Ñengo Flow. Ahí Yailin La Más Viral hace impresionante movimientos de lengua al besar a uno de los máximos exponentes del género urbano.

Karol G acaba de romper el récord de ser la artista femenina con más nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina. Esto sin mencionar los récords en reproducción que ha tenido su tema con Becky G “MAMII” y el éxito de su último trabajo “Provenza“. Ahora todos a estamos a la espera de Gatúbela y por supuesto del respectivo videoclip.

