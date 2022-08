Karol G apenas tapó su retaguardia con vestido corto y le confesó a Molusco cómo la llaman sus cercanos

Hace pocos días Karol G conquistaba nuevamente El Coliseo de Puerto Rico como invitada de su amigo y también cantante Eladio Carrión. Ahí dejaba a todos con la boca abierta al usar un top de triangulitos y estrenar su nuevo pelo rojo. Pero el look que usó para el camerino y posterior entrevista era distinto. Se trataba de un vestidito que apenas tapaba su retaguardia con el que le confesó a Molusco cómo la llaman sus amigos más cercanos en la intimidad: “Llorona G. Lloro por todo” Esto, entre muchos otros detalles más que le contó al conductor puertorriqueño.

Mientras todo el mundo le coloca parejas a cada rato, La Bichota Karol G parece seguir sin perro que le ladre o al menos sin terminar de afirmar o negar su supuesta relación con Feid. Sin embargo, Molusco le hizo una entrevista a Karol G en la que sus fans andan esperando ver si soltó prenda de su terminada con Anuel AA y algunos otros detalles más que, por andar a tope con su Bichota Tour en los meses pasados, no ha contado. Esto amén de haberse aparecido en la entrevista con unas botas blancas hasta la rodilla y un vestido que apenas llegó a cubrir su “colita“. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Pero esto no es la primera vez que la intérprete de “El Makinón” usa atuendos bien cortitos que apenas le tapan sus curvas y voluptuosidades. En el pasado lo hizo en un partido de basketball en la ciudad de Los Ángeles y llegando de la mano de Daiky Gamboa, mejor amigo y director de arte de algunos de sus atuendos. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

La presentación de Karol G en El Coliseo de Puerto Rico hizo que todos sus fans y lo que no lo son también recordaran cómo Anuel AA se le apareció en plena tarima al inicio de su Bichota Tour Latinoamérica. Después de cantar “Secreto” ambos pasaron la página en el camerino de la cantante y ella le dedicó un sentido mensaje en su cuenta de Instagram. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

Pero eso parece haber quedado en el olvido. Karol G más nunca se vio cerca de Anuel AA ni a nivel personal, ni profesional. Muchos menos desde que el exponente de género urbano contrajera nupcias con la dominicana Yailin La Más Viral. Misma con la que ya tiene un tema y según aseguran, vienen con otro nuevo que saldrá en el EP de “La Chivirika”, donde Rosalía y Rauw Alejandro también produjeron una canción para la dominicana.

Mientras Karol G sigue rompiendo récords. Actualmente es la artista femenina en recibir más nominaciones a los Premios Billboard de La Música Latina alzándose en 12 categorías, seguida de su amiga y hermana Becky G con la que lanzó este año el éxito de ambas “MAMII“. Además La Bichota esta apunto de arrancar su gira Strip Love Tour. Todo un lorgro para una artista latina que saldrá por segunda vez el mismo año a girar por las ciudades más importantes de los EStados Unidos.

