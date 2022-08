Karol G rechazó participar en la película Aquaman 2 por su amor a la música

La cantante colombiana Karol G tiene mucho tiempo que no da una entrevista a un medio latino. Así que el afortunado fue Molusco, quien quedó con la quijada en el piso cuando La Bichota le confesó que la casa productora DC Comics le ofreció un papel en la película Aquaman 2, misma en la que actuaría Amber Heard, la cual rechazó pues una de las condiciones era alejarse ocho largos meses de la música.

Después de tener trece años tratando de abrirse paso y hacerse un nombre dentro del género urbano, específicamente del reggaetón, Karol G no dejaría su amor por la música así por así y mucho menos cuando esto implica ponerla en pausa por un período largo tiempo. Así que, de una manera muy honesta, le dijo a su amigo y además comunicador experto en el género, Molusco, que tuvo que rechazar aparecer en la película Aquaman 2 de DC Comics.

Cuando Karol G recibió la propuesta se encontraba en medio de su Bichota Tour y le venían unos éxitos como el Coachella 2022, donde sin duda puso el nombre de los latinos muy en alto. Recordemos que la intérprete de “El Makinón” estuvo ya grabando en calidad de actriz en la nueva serie de Netflix “Griselda”, donde actúa Sofía Vergara. Ahí se cuenta la historia de una de las narcotraficantes más buscadas por la justicia norteamericana. View this post on Instagram A post shared by Sofia Vergara (@sofiavergara)

Tal como explicó Karol G a Molusco, esto de la actuación parece haberle gustado y probablemente repita, más aún si ahora tiene este nivel de ofertas. Sin duda, La Bichota es una de las artistas latinas femeninas más importantes y más lucrativas a nivel mundial en este momento. Le hace la competencia a sus homólogas Shakira y Becky G.

La Bichota está próxima a estrenar su nuevo tema musical “Gatúbela” este viernes, del cual ya mostró un pedacito al ponerse juguetona con su lengua en Instagram. El mismo lo grabó con la figura principal de Plan B, Maldy Society. View this post on Instagram A post shared by KAROL G CLIPS (@karolgclips)

