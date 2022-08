La Bichota Karol G montó tremenda oficina en Medellín y dio tour a fans en Instagram

No es un secreto que Karol G es una de las artistas lucrativas actualmente en el género urbano junto a J Balvin y Bad Bunny. Aún así, en su humildad no hay cabida para divismos sino una larga lista de sueños por cumplir. Uno de esos fue montar una oficina en Medellín, desde donde el equipo de trabajo de La Bichota dirigirá todo las operaciones.

“De Medellín para el Mundo”, es lo que debería decir en la entrada la oficina de La Bichota Karol G en Medellín, Colombia. A través de su Instagram, la intérprete de Provenza dio un tour a todos sus fans mostrando cada área de lo que dice era uno de sus anhelos. Ya hecho realidad claro está. “Yo quería tener mi oficina. Mi compañía se llama Girl Power Ink y me entregaron mi oficina hoy y yo les quiero hacer un tour nada más pa’ que vean que es bien chimba cumplir sueños después de tanto años. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karol_gpy)

A la entrada, la alfombra está inspirada en el tema “Ay Dios Mío“. Seguido de un saludo en letras de luces y una solicitud muy especial de Karol G: “Todo el que entre aquí tiene que quitarse los zapatos”. Ahí mostró la oficina de Jessica Giraldo. Su hermana, mado derecha, presidenta de la compañía y la llave inseparable de La Bichota. Mostró también la sala de juntas y para el final dejó su oficina, la cual no tiene nada que envidiarle a la de cualquier empresa creativa de las grandes capitales del mundo. View this post on Instagram A post shared by KAROL G ꪜ (@karolgificial)

Toda la oficina tiene vista panorámica a la ciudad de Medellín. La oficina principal es la de la jefa, obviamente La Bichota. Tiene muchas luces rosadas, anaranjadas y sofás blancos. Una pantalla y alfombras. La propia Karol G estrenó su escritorio y hasta jugó a recibir a sus primeros invitados. Sin duda alguna, la reggaetonera colombiana sigue creciendo a la velocidad de la luz.

