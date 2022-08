Becky G se estira como gata con enterizo nude y celebra 11 nominaciones en Premios Billboard

Becky G, una de las mejores amigas y colega de Karol G, anda con una carrera que está creciendo a la velocidad de la luz. Ciertamente comenzó desde muy pequeña en Disney, pero el éxito que está cosechando ahora la cantante de origen mexicano está imparable. Recibió 11 nominaciones a los Premios Billboard de la Música Latina y además presumió su flexibilidad de gata al posar estirándose con un enterizo nude rasgado a lo largo del mismo.

“11 nominaciones…. ¡What! Sinceramente ya me siento muy ganadora y te voy a explicar por qué. Con estas nominaciones, con el éxito de –MAMIII– Con el éxito de mi álbum Esquemas, y que apenas estamos comenzando y es una locura pensarlo y a mí no me importa qué pasa después de todo esto. Más de diez años haciendo esto y cada vez se siente como la primera vez… Me siento tan agradecida con Dios, con mi familia, con mi equipo y sobre todo con mis fans. Yo no estaría aquí si no fuese por ustedes… It’s awesome… Y que viene más”. Esto dijo la bella Becky G a través de un video en su cuenta de Instagram al tiempo que las lágrimas entorpecían cada una de tus palabras.

Hace poco Becky G celebraba la portada de la revista Variety, donde su otr amiga Chiquis Rivera se enfundó en un vestido de látex para celebrarla al igual que otros famosos. Recordemos que Chiquis y la cantante de pop y género urbano se conocieron hace tiempo, pues nacieron en la misma ciudad. Pero también es cierto que la relación de la Abeja Reina con el director y productor audiovisual Emilio Sánchez ha hecho a ambas artistas más cercanas. View this post on Instagram A post shared by La Lengua 🤪😜😛😋😝CHIZMES (@lalenguateve)

Emilio es el fotógrafo oficial de Becky G y además lo considera parte de su familia. Crecieron juntos y como tal han superado varios obstáculos. Ahora hacen carrera en la industria del entretenimiento de manera conjunta. Las 11 nominaciones de la intérprete de Sin Pijama junto a Natti Natasha incluyen:

•Artista Femenina del Año.

•Top Latin Albums – ESQUEMAS.

•Album de Pop Latino – ESQUEMAS.

•Artista Pop Latino Solista.

•La canción del año.

•Canción Vocal del año.

•Canción del año , Latin airplay.

•Ventas del año.

•Transmisión del año.

•Canción Pop latina.

•Ritmo latino del año.

No hay duda que Becky G está indetenible y su constancia, talento y belleza son su bandera. Por ahora les dejamos uno de los últimos temas de Becky G, “Bailé con Mi Ex” incluido en su disco “Esquemas“, que cuenta con más de 13 millones de reproducciones en Youtube.

Sigue leyendo:

Karol G bate la melena y manda mensaje a fans en Twitter: “Se viene perreo”

Becky G usó topcito de los Dodgers y puso el nombre de México por lo alto en el All-Star Game de la MLB

Karol G y Becky G mostraron atributos con finitos bodysuits transparentes en México y NY

Becky G conquistó con cacheteros y finito bodysuit al público del Wango Tango 2022 en California

Becky G se abre su camisa y pide que etiqueten a su “Fulanito” en Instagram

Karol G y Becky G dejan sus “pantysitos” a la vista en show de La Bichota en Coachella 2022

Mamás de Karol G y Becky G triunfan con sus sexys atuendos en Coachella 2022

Karol G y Becky G se la jugaron con picantes atuendos en el cierre de Coachella 2022