Desnuda y en la cama, Karol G manda sugerente mensaje ¿Para quién será?

La cantante colombiana, Karol G está encendiendo Instagram con una pose muy sexy, ya que posa desnuda desde su cama, entre sábanas blancas y manda un sugerente mensaje, que ha alborotado a sus millones de seguidores.

Y es que “La Bichota”, como se le conoce a Karol G, compartió hace unos días una fotografía donde aparece desnuda en una cama, se cubre ligeramente con unas sábanas blancas, lo cual está alborotando a sus millones de seguidores en Instagram.

Karol G desborda sensualidad en la cama

La intérprete de “La Tusa” desborda sensualidad desde la cama, donde se tomó una fotografía, donde muestra una de sus piernas, parte de sus ingles, dejando ver que no usa ropa interior, lo cual ha levantado pasiones entre los caballeros, que deleitaron sus pupilas con las pronunciadas curvas de “La Bichota”.

Y además de la pose sensual y atrevida, la cantante colombiana mandó un sugerente mensaje, pero ¿Para a quién estará dirigido?

Sugerente mensaje de Karol G

“Que rico que estuvieras aquí 🌹”, escribió Karol G en su cuenta de Instagram, donde tiene 55.8 millones de seguidores.

La atrevida imagen lleva más de 7.1 millones y una serie de mensajes halagando la anatomía de la cantante colombiana de 31 años.

“Mami, mamacita, hermosa, la mejor, linda, hermosa. Lo que Dios hace cuando está contento”, destacan algunos mensajes dirigidos a “La Bichota”.

“Omg soy gay y me gustaría estar allí”, escribió otro usuario y seguidor de la cantante colombiana.

Karol G está pasando por uno de sus mejores momentos artísticos, que la coloca como una de las cantantes de reguetón más populares en Estados Unidos y América Latina.

Sigue presumiendo su cambio de look

La colombiana presume en sus imágenes su reciente cambio de look, ya que dejó el color azul de su cabello atrás, para seducir a sus admiradores con un tono rojizo que hace levantar pasiones. View this post on Instagram A post shared by KAROL G (@karolg)

En otras imágenes, la reguetonera aparece con un top negro y un pantalón de mezclilla, muestra su tatuaje en forma de corazón, pero sin duda su mirada cautivadora es lo que está robando suspiros a los caballeros.

También te puede interesar: