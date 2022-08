De Shakira a Karol G: Ellas son las famosas que han arrancado suspiros como pelirrojas

La más reciente hazaña de Karol G ha logrado que el cabello rojo vuelva a estar en tendencia. Sin embargo, a lo largo de los años han habido varias famosas que dijeron ‘adiós’ a su tono natural para dar la bienvenida a una cabellera “de fuego”. ¡Aquí te hacemos un recuento de ellas!

Karol G

La intérprete de “El Makinón” sorprendió a sus seguidores al despedirse de su característica cabellera azul para adoptar un color que le ayudó a obtener el apodo de “Sirenita”, el rojo.

Como era de esperarse, las reacciones por parte de los internautas no se hicieron esperar, y las filas en los salones de belleza comenzaron a hacerse presentes. ¿Será que Karol G trajo de vuelta este tono?

Rihanna

Una de las pioneras de esta tendencia fue nada más y nada menos que Rihanna, quien por varios años se lució con una cabellera que resaltó el tono bronceado de su piel.

Confirmen si ustedes también extrañan a la Rihanna pelirroja de hace 10 años pic.twitter.com/e2DH5yawgL— Rei Frankisshian (@reifrankis) February 21, 2020

Shakira

Shakira with red hair in 1999 pic.twitter.com/9CJnsoIBWZ— #FreeShakira (@fatishakifan1) August 3, 2022

Por su parte, la cantante colombiana Shakira también sucumbió ante los encantos de este trend. En su caso fue durante la década de los 90, aunque decidió adaptarla a su estilo y mantener la raíz de su cabello al natural. ¿Qué te parece?

Dulce María

“Roberta Pardo”, personaje interpretado por la actriz mexicana Dulce María, se encargó de posicionar este color entre las jovencitas fanáticas de la telenovela “Rebelde”. Además del vibrante color, la famosa puso de moda su característico flequillo. Roberta/ Dulce María was the reason I wanted red hair, then I got jelly she dated Memo Ochoa 😂 I still love her tho pic.twitter.com/mg1W6JYRVJ— Mrs. Overstreet💛🖤 (@_janzalez_xxo) August 7, 2018

Rosalía

No podemos olvidarnos de la “Motomami”, Rosalía, quien dejó a sus fans con la boca abierta luego de protagonizar el videoclip musical de su tema ‘Chicken Teriyaki’ con una larga melena de fuego. No pasó mucho tiempo antes de que en toda España se volviera el color favorito de las jóvenes. View this post on Instagram A post shared by LA ROSALÍA (@rosalia.vt)

Yailin La Más Viral

Por su parte, la influencer Yailin La Más Viral también ha tenido la oportunidad de experimentar con diversos colores en su melena. Cabe recalcar que uno de sus favoritos es el color rojo, por lo menos así lo dejó ver en una historia desde su cuenta de Instagram. No obstante, optó por utilizarlo al estilo Shakira, es decir, enfocado hacia las puntas. Yailin La Más Viral vía Instagram. pic.twitter.com/fpXZZm5Hat— Miss News (@MissNews5) August 10, 2022

