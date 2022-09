Con tanga, látex y cadenas, Karol G cantó en medio de un corazón gigante en Chicago

La colombiana Karol G arrancó su Strip Love Tour en la ciudad de Chicago. No sólo usó una tanga de látex y muchas cadenas sobre sus caderas sobre unas botas hasta los muslos, sino que llegó cantando en medio un corazón gigante que se suspendía en medio del escenario del Allstate Arena. Además, el momento de la noche fue que La Bichota voló en su Ferrari azul sobre parte de sus fans dejando sin aliento a los presentes.

KAROL G ESTOY A TUS ÓRDENES 🤭 pic.twitter.com/fE733Pdn1Z— Sol | KG4 (@solange_br7) September 7, 2022

Karol G lo volvió a hacer. Una segunda gira en menos de un año. El $trip Love Tour arrancó en la ciudad de Chicago y La Bichota apareció sobre la tarima en forma de corazón que por momentos se prendía en fuego, pero a su vez metida en un corazón gigante también. Además mostrando mucha piel, vistiendo una tanga de látex con transparencias a la altura del torso y muchas cadenas decorando sus caderas. Su nuevo pelo rojo se podía distinguir incluso más que el azul y fue el toque perfecto que la hizo brillar, al literal volar en su Ferrari sobre el Allstate Arena. Karol G cantando la intro de MAMIII en el #StripLoveTour pic.twitter.com/I6T0HaxJyM— Karol G Stats (@KarolGOnStats) September 7, 2022

“El Makinón” fue el tema que interpretó sobre el auto. El símbolo que inicia este tour y que además Karol G se tatuó y lleva también en medio de su pecho en forma de brillantes, el corazón, fue el mismo que le sirvió de sobretrarima para cantar “Gatúbela“. Su nuevo tema que con un pocos días estreno, ya acumula 50 millones de reproducción en Youtube. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

“Bichota”, “Tusa“, “Provenza” y “MAMIII“, fueron también otros temas que cantó Karol G para dar inicio al Strip Love Tour que la llevará por más de 20 ciudades de los Estados Unidos. Además en esta oportunidad, La Bichota ha estado más cercana a su público compartiendo varios trasbastidores de la gira. Incluso sorprendió a algunos fans que la esperaban en Chicago a las afueras del Allstate Arena durante la prueba de sonido. 🎥 Karol G junto a fans ayer en Chicago afuera de Allstate Arena. pic.twitter.com/MjcMPiXkPa— Karol G Site (@KarolGSite) September 7, 2022

Las siguientes paradas de Karol G serán Filadelfia, Boston y Newark, donde no sabemos si ciertamente llevará su Ferrari con ella también. No cabe duda que la producción para que el mismo vuele, sumado al corazón gigante y la tarima en forma de corazón también con fuego en el escenario debe implicar un costo impresionante. Pero Karol G está consolidada en este momento por ser precisamente una de las artistas más rentable hasta el momento. Junto a Bad Bunny, algunos expertos de la industria musical aseguran que La Bichota sigue siendo la preferida de los productores ejecutivos. No en vano está haciendo el Strip Love Tour apenas con casi dos meses de distancia del Bichota Tour, el cual tuvo también su versión Estados Unidos y su versión Latinoamérica. View this post on Instagram A post shared by Karol G Site (@karolgsite)

Por supuesto que los fans de La Bichota esperan que la colombiana repita la misma hazaña con esta nueva gira. Por lo pronto y mientras el año 2022 comienza ya la recta final, les dejamos el reciente videoclip de Karol G con Maldy, “Gatúbela”.

Sigue leyendo:

Karol G se contonea con top de triangulitos en el camerino de El Coliseo de Puerto de Rico

Karol G se montó con ardientes cacheteros de jean en su Ferrari azul

Jugando con la boca, Karol G acalora el Instagram al ritmo de la salsa

Karol G confiesa sus duros momentos al inicio de su carrera y cómo dejó de hablar con su papá

Karol G cantará en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, ¿volverá a aparecerse Anuel AA?

Yailin La Más Viral presume escote millonario mientras Anuel AA lanza indirecta para Karol G