En tanga y en topless Karol G posa muy sensual y con el rostro pintado

Karol G siempre sorprende con los distintos looks y vestuarios que presenta en sus videos, y ahora impactó a sus fans al publicar en Instagram muchas fotografías (que llevan más de cinco millones de likes) tomadas detrás de cámaras durante las grabaciones del clip de su canción “Gatúbela”. Destacan imágenes que la muestran en topless, usando una tanga blanca y con el rostro pintado, aunque nadie debe alarmarse, porque sólo se trata de un líquido que simula ser sangre.

La cantante se ha mostrado muy feliz con su cambio de imagen, y atrás quedó la cabellera azul para dar pie a una de color rojo intenso. Ella también posó junto a uno de los miembros de su equipo y presumió (debido al escote en su top) el tatuaje que tiene bajo su busto, con la palabra hope (esperanza) y que ya se ha convertido en uno de sus sellos característicos.

La gira mundial Bichota de Karol G dio inicio en octubre del año pasado; ahora está a punto de comenzar su quinta y última fase, el 6 de septiembre en Illinois; ella parece incansable, pues acaba de dar a conocer que el 11 de marzo de 2023 dará un concierto en el estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico, y de seguro será un éxito. View this post on Instagram A post shared by KAROL G NEWS✨ (@karolg.news)

