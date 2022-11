Yailin La Más Viral presume sus pechos con escote y barriga de embarazo

¡Ahora sí es oficial! Yailin La Más Viral y su esposo Anuel AA confrimaron ante el mundo que se encuentran en la dulce espera de su primer hijo juntos y además será una niña. Sin embargo, esto no es excusa para que La Chivirika deje de presumir sus acostumbrados escotes y mucho menos su pancita de embarazo.

Gracias a la comadre @yailinlamsviral y al compa @anuel por invitarme a su BabyShower feliz por ustedes que han pasado por muchos, en espera por baby Yanuelita , los quiero 😍😍 pic.twitter.com/0sy1uDhMGp — ☃️La vida de un gemelo❄️ (@AlbertoRC96) November 23, 2022

En su perfil de Instagram, Yailin La Más Viral publicó un video que muestra el preciso momento en el que, junto su esposo, descubrieron el sexo de su bebé, anunciando entonces que esperan a una niña. Aunque los internautas expresaron sus emociones ante la noticia, la atención de varios se mantuvo en los pechos de la esposa de Anuel AA. El Gender Reveal más esperado del año, el de Yailin y Anuel AA👀 pic.twitter.com/qpiPO3gZ6a— RECONOCIDOS.NET (@Reconocidosnet) November 22, 2022

Para la ocasión, la cantante de género urbano escogió vestir un vestido de color blanco con un escote bastante pronunciado por lo que tuvo que sostenerse sus pechos pues el escote era muy pronunciado y, entre tantos brincos, cualquier cosa podía pasar. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Ante la noticia, la trapera dominicana expresó su sentir con el siguiente texto: “Yo siempre le dije a Dios que me diera una familia pero del hombre que yo amara de verdad. Gracias mi Dios por darme lo que siempre te pedí me siento súper feliz, la mujer más feliz del mundo”. Así luce la barriga de #Yailin ♥️ @ashweedpr pic.twitter.com/3ca6tWKQBR— Urban Weed Music (@urbanweedmusic) November 23, 2022

Además, en el mismo texto Yailin La Más Viral y futura mamá hizo énfasis en el amor que siente por su bebé en camino: “No sé cómo agradecerte esta felicidad que estoy sintiendo ahora mismo no tengo palabras aquí tu papi y yo te hicimos con mucho amor estamos esperando tu llegada mi gordita”.

Por su parte, los fans y seguidores de la cantante de trap no se tardaron en dejar sus comentarios en la publicación. Algunos la felicitaron, otros criticaron a la pareja por sus apariencias, indicando que no parecen estar felices. Que tú crees que será? Hembra o varón? YAILIN y ANUEL, fiesta, fiesta pic.twitter.com/tabWz0kp1U— JAIRO BAEZ (@jairocomenta) November 22, 2022

“Ella no se ve feliz, se le ve molesta con él. A las mujeres se nos nota, por más que tratemos… no lo quiere besar”, “A esa niña se le nota que no quiere a ese hombre”, y “Anuel se ve como arrepentido”, dijeron algunos sobre Yailin y el ex de Karol G. La mejor emocion que hay en la vida, traer al mundo a una niña, que papa Dios los bendiga y le de muchas bendiciones …

Felicidades Anuel y Yailin pic.twitter.com/ZqiOuvhmnl— cristina morel (@CristinnMorel) November 22, 2022

Por su parte, Anuel AA publicó otro material en su perfil de Instagram anunciando la buena nueva: “Voy a ser papá”, lo que no tardó en generar comentarios negativos. “Ya tu eres papá, este es el tercero”, “Irresponsable, tú tienes otros dos hijos”, “¿No eras papá ya?, Preocúpate por los demás hijos que tienes”, le reclamaron algunos. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

