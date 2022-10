Captan embarazada a Yailin La Más Viral mientras Anuel AA le baila enamorado

Los exponentes del género urbano, Yailin La Más Viral y Anuel AA, vuelven a ocupar cientos de titulares y es que todo parece indicar que la trapera dominicana se encuentra en la dulce espera. Así es, La Chivirika podría estar embarazada después que se viralizó una foto y un video de su barriga.

Yailin La Más Viral y Anuel AA contrajeron matrimonio hace menos de un año se había visto envuelta por rumores de separación. Luego de que ambos artistas se dejaran de seguir en Instagram, borraron sus fotos juntos y se especulaba que el ex de Karol G le había sido a su ahora esposa. Pero ahora se filtró una foto donde la dominicana muestra su pancita de embarazada.

No obstante, ninguno de los artistas ha hecho referencia a este tema, por el contrario siguieron usando las redes sociales para hacer promoción a sus nuevos trabajos. Tal es el caso de la intérprete de “Cuero” y “Si Tu Me Busca”, quien hizo un live y acaparó toda la atención de sus seguidores.

Pero ¡stop! El atractivo no estuvo puesto sobre su carrera artística, sino en la apariencia de Yailin, y es que en medio de sus movimientos los seguidores lograron ver sus senos más abultados y una pancita algo pronunciada. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

Yailin La Mas Viral mostró parte de su torso, dejando en evidencia una curva desde el pecho hasta el abdomen, aunque los movimientos fueron rápidos, los internautas hicieron capturas de pantalla y sí se logra notar lo que parece ser un vientre en proceso de gestación. Pero también debemos recordar que los montajes digitales y el photoshop también existen.

Ahora, para ponerle más intensidad a los rumores de separación ahora sigue haciéndose viral el material donde Anuel AA le baila de frente. Ahí estaba pegado a su barriga que quedó al descubierto, pues ella tan solo vestía con un sostén y una falda de cuerina.

Entre los comentarios que más destacan en las distintas publicaciones de redes sociales, los siguientes: “Esa no es la barriga de una mujer delgada, está embarazada”, “Si lo estuviera no se hubiese podido tinturar el cabello así”, “No se haría raro que Anuel tenga hijos regados por todos lados”, “La señora está diciendo que está embarazada desde febrero, da lástima que pronto ella en realidad sí quiera, pero no pueda”.

Vale recordar que, esta no sería la primera vez que se rumora que el fruto del amor entre ambas estrellas esté por llegar. Luego de que se casaran con tanta premura, se llegó a suponer que era por un embarazo. Yailin la más viral reaparece con nuevos rumores de embarazo pic.twitter.com/KgASKKeAau— ShowMundial (@ShowmundialShow) August 29, 2022

Sigue leyendo:

Acariciando su busto, Yailin La Más Viral amenaza con abogados al que diga chismes de Anuel AA

Anuel AA es denunciando en tribunal de Puerto Rico por la madre de su hijo Pablo Anuel

Yailin La Más Viral posa de piernas abiertas con trikini y Anuel AA le juega broma a sus fans

Fans de Yailin La Más Viral salen en su defensa tras su drástico cambio de look