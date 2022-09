Yailin La Más Viral estaría embarazada del ex de Karol G, Anuel AA

La Chivirika, Yailin La Más Viral y su esposo el reggaetonero Anuel AA parece que no han terminado y están en la dulce espera. Así es, la dominicana se dejó ver justamente en su tierra natal República Dominicana con su amado pero no porque hubiesen querido sino porque unos fans se los consiguieron. Ahí en en pleno centro comercial se tomaron fotos con ella y dijeron que la misma estaba vistiendo una ropa muy ancha, cosa que es raro en ella, y que además se le veía que estaba embarazada.

Desde hace un mes para acá, se especula en distintos programas de YouTube de Puerto Rico y en República Dominicana que Yailin La Más Viral y Anuel AA habrían terminado su relación y que estaban en proceso divorcio. Ninguno de ellos ha salido a afirmar o a desmentir dicha sentencia. Lo que sí dijo La Chivirika fue que tenía su abogado listo si volvían a decir algún chisme de ella. Pero parece que le tendrá que bajar dos rayitas porque según unos fans, la dominicana y rival de Karol G está embarazada. View this post on Instagram A post shared by 𝘼𝙣𝙪𝙚𝙡 𝘼𝘼🌀 (@anuel_aa.llnm22)

Por su lado, Anuel AA ha dicho que hasta le han pagado a mujeres para destruir su imagen. Asegura que la envidia que supuestamente le tienen algunos dentro del industria del género urbano ha hecho que hasta le paguen a mujeres para perjudicarlo. Hace poco salió una mujer de nombre Shaarza Moriel diciendo que tenía una relación con Anuel. ¿Anuel AA y Shaarza Moriel? pic.twitter.com/sdVlakUUZS— Miss News (@MissNews5) September 9, 2022

Una vez más ni Yailin La Más Viral, ni Anuel AA salieron a desmentir va a firmar tal situación. Por su parte ya la cantante de trap tiene rato diciendo que viene sacando música nueva e incluso que Rosalía le había producido un disco en una canción. Misma en la que terminó trabajando hasta el propio novio de la misma Rauw Alejandro.

Justamente la ex de Anuel AA, Karol G estuvo dando unos conciertos multitudinarios desde Florida, Miami, Orlando y cerrará en Tampa. En Miami tuvo a uno de los ex amigos de Anuel, Aracángel, y ella dijo que no se habían conocido muy bien. Quizás para el momento en que La Bichota y El bebecito eran novios, Anuel aún peleado con Arcángel. Sin embargo, este quedo en el pasado porque Karol G lo invitó a cantar con él en el concierto de Miami, tal como hizo con Nicky Jam. Ambos se dieron palabras de amor durante el escenario durante en el $trip Love Tour. View this post on Instagram A post shared by felipe Orvi (@felipeorvi)

Habrá que esperar que Yailin o Anuel digan si efectivamente se van a convertir en padres. Recordemos también que Anuel AA ha presentado una contrademanda para la madre de su hijo Pablo Anuel porque esta lo habría demandado inicialmente. Asegura que el reggaetonero tenía mucho tiempo sin ver al niño y también que tenían algunos problemas de dinero. Al parecer Anuel AA quiso sacar de una casa a la madre del mismo. Sin embargo, la hermana del mismo salió al paso por el mismo diciendo que eso era falso y que Anuel AA sí ha cumplido. Total que habrá que esperar si efectivamente el cantante va a tener otro hijo y si La Chivirika está o no está embarazada. Por ahora les dejamos el videoclip de ambos llamado “Si Tu Me Buscas”.

