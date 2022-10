A gatas, Yailin La Más Viral presume tanga de hilo en Instagram pero oculta la barriga

La esposa de Anuel AA, Yailin La Más Viral, volvió a incendiar el Instagram con una foto donde está a gatas en el suelo y en frente de un espejo vistiendo un mínimo hilo dental. Literal, lo mostró casi todo excepto su barriga. Recordemos que hace poco salieron unas imágenes donde se le ve el vientre abultado a La Chivirika.

Una tanga rosada en una posición muy sugerente en el piso fue el detonante para que la sección de comentarios de la cuenta de Instagram del amor de Anuel AA, Yailin La Más Viral, explotara en comentarios de todo tipo. Esto incluye los muy subidos de tono.

“Ya ahí viene Yailin a Tumbarle el sonido a los Tigueres”, “Esa esa pose fue que amarran anuel, FUAAAAP”, “Dios mío antes odiaba a esta mujer ahora la amooooooo, “Pero y la barriga donde Ta que nunca salió ah la luz”, “Si observan bien, la barriga la esconde con la pierna, que muchachita está jajajajjaja”, y “Con una sola foto apaga a todo el mundo”, le escribieron sus fans. View this post on Instagram A post shared by POTENCIA URBANA (@potenciaurbanaa) Deslizar a la derecha.

No solo es el video donde Anuel AA le baila a Yailin y le tapan la barriga con un emoji. También es un storie que montó ella donde sin querer baja la cámara y se le ve una especie de pancita de embarazo. A esto se le suma que unos fans de la pareja se los encontraron en República Dominicana y ella accedió a tomarse una fotos. View this post on Instagram A post shared by Rechismes (@rechismes)

Los mismos fanáticos dijeron luego que, aunque vestía ropa muy ancha, Yailin parecía estar embarazada. Ahora en esta nueva foto a gatas, La Chivirika parece estar escondiendo su pancita aunque su cintura luce mínima. No es un secreto para nadie que si algo tiene la cantante de género urbano es un cuerpazo. View this post on Instagram A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca)

Mismo que presume en el reciente video que estrenó con La Insuperable y Farina. Ahí, Yailin La Más Viral derrocha sensualidad en este trap que titularon “Soy Mama Remix” y que, hasta el momento de cierre de esta nota, cuenta con 4,5 millones de reproducciones en Youtube.

