Anuel AA y Yailin ‘La más viral’ reaparecen y se muestran muy enamorados tras rumores de divorcio

En los últimos meses Yailin ‘La más viral’ y Anuel AA han generado mucha polémica y expectativa debido a los rumores sobre el supuesto fin de su relación, al poco tiempo de que se comprometieran y casaran por el civil.

Si bien, la pareja no se había pronunciado al respecto, fue Yailin quien demostró que ambos están juntos y más enamorados, aunque algo distanciados en redes sociales, puesto que casi no suben contenido juntos.

A través de sus historias de Instagram, Yailin La Más Viral compartió una serie de videos donde se dejó ver muy enamorada de su pareja Anuel, pues inclusive ella se deja besar en el cachete y en el pecho por él, mientras se muestran sonrientes.

Así mismo, la famosa compartió cómo él le baila muy pegado, historias que acompañó del texto: “Anuel yo quiero duro”. Aunque eso no fue todo, pues también compartió otro video con un tema del cantante cubano Carlos Varela de fondo, en el que se escucha: “Si un día me faltas no seré nada”.

Recordemos que a mediados de este 2022 fue cuando comenzaron los rumores sobre un supuesto divorcio, provocado por una infidelidad de parte del cantante, mientras que otra versión de la ruptura fue que él había decidido dejarla porque estaba esperando un hijo, algo con lo que presuntamente no habían estado de acuerdo.

Cabe destacar que la relación de Anuel y Yailin causó polémica desde un principio, pues muchos internautas aseguraron que él le había sido infiel a Karol G, con quien incluso ya se había comprometido, con Yailin y que posterior a terminar con La Bichota fue cuando hizo público su nuevo romance.

