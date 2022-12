Ex de Anuel AA le da hasta con el balde en Instagram

El trapero puertorriqueño Anuel AA suma una polémica más a su larga lista y es que Astrid Cuevas, su ex y madre de su hijo Anuel Pablo, usó Instagram para dejar en evidencia su supuesta irresponsabilidad como padre. En los comentarios que publicó le dio literal hasta con el balde al ex de Karol G.

Aunque hace poco Anuel AA publicó una foto en redes sociales con su hijo, su ex asegura que todo se trató de marketing pues en su día a día el esposo de Yailin La Más Viral suele ser un padre ausente y desinteresado. Astrid Cuevas dice que esto todo lo contrario a lo que el exponente de género urbano muestra a redes sociales.

“Pero que mala costumbre la de usar un niño para marketing!!!¿Cómo un hombre con tanto poder y dinero no puede ver a su hijo constantemente? ¿Cómo es posible que un tipo que anda en jet privado dándole la vuelta al mundo no pueda parar en PR para ver a su hijo? ¿Ay mira quítate la careta o te la quito yo soplapote… ¿Di las cosas como son, quítate el papel de víctima y ten palabras de hombre que eso es lo que te falta”, escribió la ex de Anuel AA en las stories de su cuenta de Instagram.

Esta no sería la primera vez que Cuevas saca las garras por su hijo y es que hace semanas Yailin La Más Viral usó una foto en la que aparece junto a su esposo y Anuel Pablo para desear feliz cumpleaños al cantante, acción que no fue del agrado para la madre del pequeño. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

En medio de un live de Instagram, la ex comentó: “Eso es un matrimonio lkjdlkajs”, lo que generó un sinfín de comentarios negativos en contra de Anuel AA, quien recientemente anunció junto a su esposa Yailin que se convertirán en padres de una niña. View this post on Instagram A post shared by Yailin la Mas Viral ♋️🧿 (@yailinlamasviralreal)

Tras este comentario, muchos aseguraron que el comentario podría ser una indirecta para La Chivirika, en referencia a lo supuestamente mal padre que pudiese llegar a ser el artista boricua, advertencia que ya Cuevas le había presentado a Karol G en su momento de amoríos.

Además recordaron que la madre de Anuel Pablo denunció a Anuel AA ante el Tribunal de Primera Instancia de Familia y Menores de Puerto Rico pidiendo la custodia exclusiva de su hijo, por la ausencia del cantante como padre.

Sigue leyendo:

Ex cuñada de Anuel AA publica video de él besando a su hermana y lo tilda de: “Mal padre y vagabundo”

Anuel AA y Yailin La Más Viral estuvieron a punto de sufrir accidente aéreo: “La muerte andaba rondando”

Yailin La Más Viral presume sus pechos con escote y barriga de embarazo

Anuel AA muestra su nuevo “tanque” pero llama la atención en Instagram es por su peso

Juguetonas: Yailin La Más Viral y La Insuperable hacen candente perreo en “Yo Soy Mamá”