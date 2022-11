Ex de Anuel AA echa chispas en Instagram por fotos de Yailin con su hijo

La madre del primer hijo de Anuel AA, Astrid Cuevas, no puso reparo en dejar ver su enojo después que Yailin La Más Viral publicara en Instagram una foto donde, además de desearle feliz cumpleaños a su esposo, posa con Anuel Pablo, hijo de los boricuas.

“Feliz cumpleaños para my esposo, te amo. Que Dios te llene de bendiciones siempre por ser ese gran ser humano que eres, espero que este año sea de amor, de felicidad y alegría, me siento feliz de estar este día con ustedes Estoy orgullosa de compartir todas estas experiencias contigo, que todo lo mejor llegue a ti en este nuevo año Anuel“, escribió La Chivirika en su cuenta de Instagram después que confirmaran el secreto a voces que ya todo el mundo sabía: Serán padres y es una niña. Sin embargo, estas palabras parece que no fueron muy bien recibidas por la ex de Anuel AA y no hablamos precisamente de La Bichota Karol G, sino de Astrid Cuevas. View this post on Instagram A post shared by EL CASERIO DE PR 🇵🇷 (@elcaseriodepr) Deslizar a la derecha.

En uno de sus acostumbrados Live Astrid dijo: “Eso no es un matrimonio lkjdlkajs” y muchos fans y detractores del cantante de género de urbano expresaron sus opiniones. Unos llamaron a la ex del cantante: “Ardida” y “Traumada” por el reciente embarazo de Yailin La Más Viral, mientras otros hasta la mandaron a “superar” la relación con el intérprete de “LA 2BLEA” y “Real Hasta La Muerte”. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

Por supuesto también estuvieron muchos de su parte indicando que Anuel AA no es buen padre y que Astrid, su ex pareja, sólo está advirtiendo a la trapera dominicana tal como habría intentado hacer con Karol G en su momento. Recordemos que la ex del boricua lo denunció en un tribunal en Puerto Rico. 🚧 ANUEL DEMANDA A ASTRID CUEVAS MADRE DE SU PRIMER HIJO POR CUSTODIAS COMPARTIDAS PORQUE ESTA ALEGADAMENTE NO DEJA QUE EMMANUEL ‘ANUEL’ VEA AL NIÑO NI DURANTE SUS VACACIONES! pic.twitter.com/LOcqXhAbHl— AlofokeArmy (@AlofokeArmy) August 15, 2022

Anuel AA tuvo otra hija comenzando con Yailin

Mientras apenas Yailin La Más Viral y Anuel AA hacían ru relación pública, se viralizó que una influencer colombiana de nombre Vanessa Vallenilla estaba embarazada y que alegaba que el hijo que estaba esperando, era del reggaetonero. View this post on Instagram A post shared by Melissa Vallecilla (@meli__valle)

Aún el fin del compromiso con Karol G era muy reciente y Yailin se ocupaba de torear las críticas y comparaciones que recibía con la cantante de “Provenza”, “Tusa” y “El Makinón”. Sin embargo, El Gordo y La Flaca confirmaba que efectivamente habían hablado con la mujer en cuestión y que la misma le habría informado a Anuel que sería papá de nuevo y que: “De pronto desapareció”. View this post on Instagram A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

A pesar que la niña lleva su apellido y aún no cumple el año, el puertorriqueño no ha hecho mención alguna de manera pública del nacimiento la bebé. Sin embargo, sí festejó y gritó a los cuatro vientos que su amada Yailin está en la dulce espera y que tendrán la niña que tanto deseaban, según lo que expresaron en su primera entrevista como pareja para Alofoke Radio.

