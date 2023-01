Ex de Anuel AA tiene novio y no hablamos de Karol G

El mundo entero ha dicho que toda la guerra de Astrid Cuevas con Anuel AA es porque ella sigue enamorada de él. Misma cosa que se dijo por mucho tiempo de la también ex del reggaetonero, Karol G. Pero la mamá del hijo del cantante de trap ha dejado a todo el mundo en un tacón al mostrar en Instagram a su nuevo novio.

No se sabe desde hace cuánto Astrid Cuevas y su nuevo amor son pareja, pero sí que se ve muy enamorada. Hace poco la hermana de Yailin La Más Viral, esposa actual de Anuel AA, le había mandado un mensaje a la puertorriqueña por supuestamente haberse metido con su hermana. Recordemos también que Yailin y Pablo Anuel ya convivieron juntos. View this post on Instagram A post shared by EL CASERIO DE PR 🇵🇷 (@elcaseriodepr)

Pero Astrid, quien también ha denunciado a Anuel AA en los tribunales por custodia de su hijo, demostró que al menos públicamente, del ex de Karol G no está enamorada aún. Ahora tiene un galán nuevo y joven que además parece llevarse muy bien con el pequeñito de la casa. View this post on Instagram A post shared by Pablo Anuel Gazmey Cuevas (@pablitoanuel1)

Hay que recordar también que cuando se dio a conocer la ruptura de Anuel y La Bichota apareció un video donde aparecían supuestamente Anuel y Astrid juntos. Después la ex cuñada del cantante de género urbano dijo que él había buscado a su hermana y que también la llamada cuando estaba en la relación con Karol G. View this post on Instagram A post shared by Ana Rios (@_ana_rios)

Lo cierto es que Anuel AA está a punto de darle una hermanita a Pablo Anuel AA y quizás su mamá tampoco se tarde en encargar a la cigüeña porque enamorada, y mucho, se vio.

